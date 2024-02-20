Уникнути напруги: у РФ зменшилися темпи "повзучої" мобілізації в півтора раза

Середньодобовий показник набору до лав російських сил у 2023 році становив 1342 людини. А з початку 2024 року до лав армії РФ вступали 1060 військовослужбовців на добу.

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Щоб уникнути напруги у зв'язку з частковою мобілізацією Кремль заманює громадян до контрактної служби. Однак темпи так званої "повзучої" мобілізації, останнім часом, зменшилися в півтора рази. Про подробиці поповнення особового складу російської армії розповіли 19 лютого оглядачі Defense Express.

У публікації йдеться, що російська влада уникає повторення ситуації осені 2022 року, коли президент РФ Володимир Путін через брак особового складу був змушений провести часткову мобілізацію. Про це свідчать періодичні заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, на слова якого посилаються російські ЗМІ.

Зокрема, повідомляється, що з 1 січня 2024 року до лав ЗС РФ вступили 53 тисячі осіб. Таким чином середній показник добового набору в армію РФ становить 1060 осіб, зазначили експерти.

Тим часом Медведєв восени 2023 року прозвітував про прийняття на служби до Збройних сил РФ 25 тисяч осіб за 14 днів, тобто 1725 бійців на добу. Автори матеріалу вважають, що тут ідеться все ж таки про пікові показники, оскільки глава Міноборони РФ Сергій Шойгу повідомив про виконання плану з призову 490 тисяч військовослужбовців за весь 2023 рік, — це 1342 особи за добу за весь період або 1509 осіб із листопада до кінця року.

Таким чином, якщо вірити словам Медведєва, то темпи "повзучої" мобілізації скоротилися в поточному році в півтора раза.

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"Навіть з огляду на те, що у РФ у січні були так звані "новорічні канікули" з 30 грудня до 8 січня, а також Різдво, це однаково темп у 1293 людини на добу", — підсумували експерти.

Раніше ми опублікували інтерв'ю військового оглядача Давида Шарпа, який розповів про особливості залучення до лав армії РФ найманців з інших країн і трудових мігрантів. За його словами, напередодні президентських виборів Кремль не бажає проводити мобілізацію, через це Росія на фронті не ставить амбітних завдань.