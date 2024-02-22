"Захистить від усіх загроз": армія ФРН отримає нові системи ППО Skyranger 30

Ці комплекси стануть проміжним рішенням і будуть сумісні з майбутньою системою ППО NNbS. Загалом Бундесвер поставить на озброєння 30 таких машин.

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Бюджетний комітет німецького Бундестагу 21 лютого дозволив закупівлю для армії Німеччини мобільних систем ППО Skyranger на базі бронеавтомобіля 8x8 Boxer. Початкове замовлення вартістю близько 650 млн євро включає 19 зенітних установок у рамках стратегії ППО, орієнтованої на боротьбу з БПЛА для безпосереднього захисту на малій дистанції. Про це повідомляє Army Recognition.

Це придбання спрямоване на термінове зміцнення можливостей армії ФРН з протиповітряної оборони. Хоча ці системи є проміжним рішенням, вони будуть сумісні з майбутньою системою ППО NNbS, яка, як очікується, буде повністю введена в експлуатацію наприкінці цього десятиліття. Загалом Бундесвер поставить на озброєння 30 таких комплексів.

Експерти зазначають, що Skyranger 30 являє собою модульне гібридне рішення, призначене для протидії всьому спектру майбутніх повітряних загроз. Комплекс оснащений 30-мм автоматичною гарматою, керованими ракетами, а в перспективі може бути встановлений високоенергетичний лазер (варіант Skyranger 30 HEL).

Модуль Skyranger 30 від компанії Rheinmetall

У поєднанні з відповідним набором сенсорів Skyranger 30 здатний автономно контролювати повітряний простір, обираючи найбільш підхожий варіант впливу залежно від виявленої загрози. Таким чином, Skyranger 30 може захистити від повітряних загроз мобільні підрозділи, що перебувають у русі, або критично важливі стаціонарні об'єкти інфраструктури та інфраструктури, забезпечуючи відповідну реакцію на кожну вихідну ситуацію.

Виробник модуля Skyranger, концерн Rheinmetall, стверджує, що система у своєму класі представляє найкращий зразок озброєння, адже гармата 30 mmx173 KCE виробляє до 20 пострілів за секунду, а боєприпаси з програмованою часовою затримкою підвищують ймовірність ураження навіть найдрібніших повітряних цілей на відстані 3000 метрів. Причому за необхідності встановлювати Skyranger можна як на сухопутні машини, так і військові судна, підвищуючи його універсальність застосування на різних платформах.

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Раніше повідомлялося, що компанія Rheinmetall розробить для Угорщини нову версію системи протиповітряної оборони Skyranger 30 на шасі БМП Lynx. Комплекс матиме радіус дії 20 км і зможе уражати цілі програмованими боєприпасами.