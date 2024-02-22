"Із розширеною гарантією": в Держдепі пожартували над автомобілем, подарованим Путіним главі КНДР

За словами спікера Державного департаменту США Метью Міллера, він і не підозрював, що існує така штука як розкішний російський автомобіль.

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Представник пресслужби Держдепартаменту США Метью Міллер звинуватив Москву в порушенні санкцій ООН і пожартував з подарунка голові Державної ради КНДР Кім Чен Ину від глави Кремля Володимира Путіна. Про це пише The Guardian.

У вівторок, 21 лютого, державні медіа КНДР повідомили, що керівник країни "отримав у подарунок автомобіль російського виробництва від Володимира Володимировича Путіна, президента Російської Федерації".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що йдеться про автомобіль Aurus. За його словами, коли представник Пхеньяна відвідував космодром "Восточный", Путін особисто показав йому автомобіль, і той йому сподобався.

Рішення пояснюється тим, що Північна Корея — сусід РФ, із якою підтримуються відносини.

У середу, 21 лютого, на запитання про цей подарунок речник Держдепу Метью Міллер сказав, що й не підозрював, що існує така штука як розкішний російський автомобіль.

Автомобіль Aurus Фото: РИА Новости

"Сподіваюся, Кім також отримав розширену гарантію. Якби я вирішив купити розкішний автомобіль, не впевнений, що шукав би його в Росії", — сказав Міллер.

Сестра глави держави Кім Йо Чжон, яка має вплив у Північній Кореї, заявила, що цей подарунок показує, що в лідерів країн особливі стосунки.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин восени 2023 року відвідував РФ і оглядав лімузин Aurus Senat, яким також користується Володимир Путін. Такий автомобіль оцінюють у 442 тисячі доларів.

Також повідомлялося, що, за даними Bloomberg, Кім Чен Ин готовий до війни, але не розпочинає її, оскільки Путін слугує стримувальним фактором.