ЗС РФ атакували ракетами та Shahed дві області: є влучання та загиблі (фото, відео)

Окупанти запустили по Одеській області дрони типу Shahed-131/136 та ракети типу Х-31П і Х-22, тоді як по Дніпру ворог бив БПЛА, розповіли в ОВА.

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У ніч з 22 на 23 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область і Дніпро за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет. Фокус розповідає детальніше про наслідки ворожої атаки.

Вибухи в Одеській області

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські окупанти запустили по Одещині ударні дрони типу Shahed-131/136 і ракети типу Х-31П і Х-22.

Українська протиповітряна оборона знищила дев'ять БПЛА, а ракета втратила бойову спроможність у повітрі.

"Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", — сказав Олег Кіпер.

Він розповів, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Проте пізніше, під завалами знайшли тіла ще двох людей.

"Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — додав Кіпер.

За інформацією Сил оборони Півдня, ворог запустив по Одеській області ракети з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря.

Вибухи у Дніпрі

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти запустили по регіону дрони типу Shahed. Відбулося влучання по багатоповерхівці в Дніпрі.

"Відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані", — сказав він.

В.о. заступника начальника Дніпропетровської ОВА Андрій Кульбач розповів, ворог влучив у дев'ятиповерховий будинок, у результаті вибуху відбулося руйнування двох квартир. Під завалами можуть бути до двох людей, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що частина будинків у Кривому Розі залишилася без теплопостачання через повітряні удари російських військових. У деяких квартирах температура тримається на рівні 14-16 градусів.

Того ж дня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 8 тисяч ракет різних типів та 4637 БПЛА типу Shahed.