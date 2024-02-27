2 млн людей: в РФ відзвітували про результати примусової паспортизації в окупації

За словами російського чиновника Олега Агаркова, одним із пріоритетних завдань є документування жителів тимчасово окупованих територій України.

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Росіяни повідомили, що вже видали понад 2 мільйони паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив начальник ростовського Головного управління МВС Олег Агарков, передає російське видання "Интерфакс".

"Одним із пріоритетних завдань є документування жителів наших нових суб'єктів (тимчасово окупованих територій — ред.). Наразі вже видано понад два мільйони паспортів новим громадянам Російської Федерації", — ідеться в повідомленні.

За інформацією чиновника, протягом 2023 року співробітники його органу вирушали у "службові відрядження" на території, що перебувають під окупацією в Україні. Агарков зазначив, що за минулий рік на такі відрядження було направлено 716 поліцейських із Ростова.

Також, згідно з його даними, Інформаційний центр МВС у Ростовській області у 2023 році зареєстрував понад мільйон жителів територій, що перебувають під окупацією в Україні.

"У Запорізькій і Херсонській областях встановлені й обслуговуються сервери для приймання та обробки дактокарт із підключенням до централізованих обліків. Здійснюється приймання та обробка дактилоскопічної інформації в Луганській і Донецькій народних республіках", — заявив Агарков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.