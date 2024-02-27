Потрібна стратегія Байдена: Конгрес США став однією з головних труднощів для України, — WSJ

За словами журналістів, альтернативний законопроєкт передбачає виділення близько 47 мільярдів доларів на потреби України, що менше за 60 мільярдів доларів у проєкті, ухваленому Сенатом цього місяця.

Related video

Одну з головних труднощів для України у війні з РФ може створити Палата представників Конгресу США, якщо відмовиться від виділення коштів Києву. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Група законодавців із двох партій США знову доклала зусиль зі створення компромісного законопроекту про надання військової допомоги Україні. Спікер Палати представників, Майк Джонсон, стоїть перед вибором, не тільки тестуючи своє лідерство, а й свої переконання.

У виданні повідомляють, що запропонований законопроєкт передбачає виділення близько 47 мільярдів доларів на потреби України, що є меншою сумою порівняно з 60 мільярдами доларів, затвердженими Сенатом цього місяця. Автори нового законопроєкту виключили з нього 7,8 мільярда доларів, які були виділені з державного бюджету на допомогу Києву і які критики представляли як виплати зарплат чиновникам. Більшу частину цих витрат, у будь-якому разі, планується взяти на себе Європа.

"Дивина полягає в тому, що законопроєкт, судячи з усього, не збільшує президентські повноваження зі скорочення озброєнь, що дозволяють швидко передавати Україні зброю з арсеналів США. Це завадило б спробам США озброїти Україну з тією терміновістю, яка потрібна у зв'язку з успіхами Росії", — зазначає видання.

У рамках запропонованого законопроєкту також передбачено виключення можливості надання Україні, Ізраїлю та тихоокеанським партнерам мільярдних кредитів і грантів на закупівлю американського військового обладнання. Багато хто розглядає це як помилку і упущення.

Також журналісти зазначають, що ще одна важлива вимога, на якій необхідно наголосити, — це наполегливе прохання Сенату до адміністрації Байдена розробити стратегію щодо України. Протягом останніх двох років республіканці в Палаті представників висловлювали занепокоєння відсутністю чіткого плану в команди Байдена. Зараз настав момент, коли можна домогтися реальних змін у цій ситуації.

Рано чи пізно спікеру Джонсону доведеться взяти до уваги реальність і винести на обговорення цей законопроєкт. У разі його ігнорування республіканці можуть об'єднатися з демократами і підписати петицію про відсторонення, що дасть змогу 218 членам парламенту обійти спікера і винести законопроєкт на обговорення. Ця дія змусить Майка Джонсона виглядати слабким і, ймовірно, негативно позначиться на його політичній позиції, особливо в контексті його ізоляціоністського крила.

Голосування щодо України стає однією з найважливіших подій для інтересів США та оборони Європи з моменту ухвалення рішення про розміщення ядерних ракет середньої дальності в 1980-х роках. Джонсон та інші лідери Палати представників несуть відповідальність за надання членам Конгресу можливості голосувати за своїм переконанням, а не стикатися з процедурними перешкодами.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.

Раніше у ЗМІ повідомили, що армія США оплачує рахунки на сотні мільйонів доларів, щоб підтримати Україну. Якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про фінансування допомоги, то американським військовим доведеться витягувати кошти з інших важливих проєктів.

Раніше видання The New York Time повідомило, що спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.