Оборона та утримання: Сирський назвав ключові задачі ЗСУ на фронті (фото)

Головком підкреслив, що для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти резерви, тому він звернув особливу увагу на те, як організована робота на пунктах управління, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень.

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Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський побував у четвер, 29 лютого, у військових частинах на Авдіївському і Курахівському напрямках. Про це він написав на офіційній сторінці у Facebook.

У повідомленні він наголосив на таких ключових завданнях українських бійців, як оборона та утримання займаних рубежів і відновлення втрачених позицій.

Він зауважив, що саме тут бригади ЗСУ ведуть жорстокі бої з переважаючими силами російських військ, які несуть значні втрати у живій силі і техніці, проте вперто продовжують атакувати українські позиції, що іноді приносить успіх окупантам на окремих ділянках.

"Головне моє завдання — ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", — зазначив генерал.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Сирський підкреслив, що для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви.

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами", — зауважує главком.

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Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська 26 лютого просунулися на південь від Кремінної на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Також повідомлялося, що, за оцінками DeepState, Степове і Сєверне вже окуповані.