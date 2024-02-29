В Азовському морі зненацька спалахнуло судно ФСБвців, є загиблі, — ГУР (відео)

Вогонь охопив рубку російського катера, а екіпаж терміново запросив евакуаційну групу.

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В Азовському морі на одному з суден РФ сталася пожежа. Екіпаж запросив евакуацію. Про це 29 лютого повідомили в пресслужбі ГУР Міноборони України (ГУР МО).

"29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п’ятьох окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу", — повідомили у воєнній розвідці.

У ГУР Міноборони додали, що причини пожежі на катері ФСБ та характер втрат ще уточнюються.

Нагадаємо, що на Херсонщині в окупованому Залізному Порту стався приліт в будівлю, де перебували співробітники російської ФСБ й окупаційної поліції. Постраждали понад 10 загарбників.

27 лютого повідомлляося, що РФ відпрацювала сценарій війни в Балтійському морі. На навчаннях використовувалися ракетні кораблі "Одинцово", "Серпухов" і ракетний катер "Моршанск". Виконувалися електронні ракетні пуски комплексами "Калібр" і "Москіт".