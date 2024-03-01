Під реактивні снаряди С-8: РФ працює над мініРСЗВ на базі переробленого "Тигра", — ЗМІ

За словами аналітиків, у відкритому доступі є дані про щонайменше два проєкти "мініГрадів" — теж на базі бронемашини "Тигр".

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У відкритому доступі з'явилося зображення, з якого випливає, що російський ВПК веде роботи над проєктом мініРСЗВ для реактивних снарядів С-8. Базою служить перероблений бронеавтомобіль "Тигр". Про це повідомляє портал Defense Express.

Про розробку стало відомо під час широко висвітленого російськими ЗМІ візиту міністра оборони РФ на підприємства ВПК у Тульській області. Під час поїздки також уперше показали новітню РСЗВ "Возрождение", її розробляють на базі системи дистанційного мінування "Земледелие".

Візит глави Міноборони РФ Сергія Шойгу

Про характеристики розробки поки відомо мало, крім того, що такі роботи ведуться. Водночас у відкритому доступі є дані про щонайменше два проєкти "мініГрадів" — теж на базі бронемашини "Тигр".

У 2013 році відбулася перша презентація системи "МініГрад" на базі "Тигра". За словами розробників, у системи 20 направляючих і дві версії — під реактивні снаряди калібру 81 і 105 мм. Заявлена дальність варіювалася від 2 км (у варіанті під 81-мм) до 10 км (під 105-мм); боєзапас — 40 реактивних снарядів, швидкість перезаряджання — 4 хвилини, час для підготовки до стрільби — 20.

Водночас такий "МініГрад" армію РФ не зацікавив.

Рендер проекту "Міні-містоград" на базі "Тигра"

Ще один відомий проєкт мініРЗСО на базі "Тигра" — від бразильської компанії Mac Jee, розробка отримала назву Armadillo TA-2.

Презентація відбулася 2017 року, тоді було показано базовий варіант під 64 напрямні для реактивних снарядів калібру 70 мм, також передбачалося створення варіантів під 105-мм і 122-мм реактивні снаряди.

Але коли система Armadillo TA-2 виходила на кваліфікаційні випробування 2019 року, замість російського "Тигра" у неї було шасі HMMWV. Подальша доля проєкту залишається невідомою.

Рендер бразильського проекту Armadillo TA-2 з шасі "Тигра"

Нагадаємо, що британська влада підштовхує Німеччину відправити Україні ракети Taurus.

Також повідомлялося, що, за оцінками журналістів, РФ могла втратити за час повномасштабної війни 200 літаків. Зараз, імовірно, залишається 700 винищувачів і штурмовиків.