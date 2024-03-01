На Тернопольщину повернули тіло бійця ЗСУ, якого окупанти розстріляли під Авдіївкою (відео)

Івана Григуса мобілізували в листопаді 2023 року, він служив в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку.

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На Тернопільщині у Залізцях зустріли тіло військовослужбовця Івана Григуса, якого російські окупанти розстріляли в полоні 22 лютого. Чоловікові було 33 роки. Про це повідомляє Суспільне.

На початку лютого у мережі зʼявилося відео з полоненим під Новомихайлівкою на Донеччині, українським військовим 79 бригади ЗСУ. На відео він назвався Іваном Григусом.

27 лютого голова Залозецької громади Андрій Нога в фейсбук повідомив, що окупанти розстріляли Івана Григуса.

"З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про те, що підтверджено загибель нашого воїна-героя, жителя селища Залізці Григуса Івана Любомировича, 02.02.1991 р.н., який потрапив в полон у Донецькій області і на днях був безжально розстріляний м*скалями", — написав він.

Тіло військовослужбовця зустріли біля в’їзду в Залізці.

Зустріч тіла військового

"Люди плакали та дзвонили, ми не вірили до останнього. Коли побачили в інтернеті, що він в полоні, а коли почули, що розстріляли, то серце кров’ю обливається. Дуже боляче, для нас така сумна звістка, вже 5 воїн з нашої громади загинув від рук тої зловісної орди", — каже місцева жителька Ольга Романів.

"Іван був тихий, спокійний хлопець, це внук колишнього директора школи. Всі раділи, що він живий, а тут така новина, нас всіх приголомшила", — розповіла заступниця директора Залозецької школи Світлана Бенцал.

Іван Григус в школі

Івана Григуса мобілізували в листопаді 2023 року, він служив в 79 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку.

У Залозецькій громаді 1 та 2 березня оголосили днями жалоби за Іваном Григусом. Поховають військового 2 березня.

Нагадаємо, що 19 лютого пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.

Раніше OsintFlow встановили окупантів, причетних до розстрілу полонених бійців ЗСУ під Бахмутом.