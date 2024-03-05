Війська РФ отримали від "Ростеха" комплекс "Гроза.04.К" для боротьби з FPV-дронами

Розробку пристрою вели із серпня 2023 року, і наразі комплекс запущено в серійне виробництво.

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У Росії запустили в серійне виробництво комплекс протидії безпілотникам "Гроза.04.К". Першу партію пристроїв уже направлено у війська Збройних сил РФ. Про це 5 березня повідомила пресслужба держкорпорації "Ростех".

Розробкою комплексу займалися фахівці концерну "Радіоелектронні технології" (КРЕТ). "Гроза.04.К" призначено для боротьби з дронами типу FPV. У публікації йдеться, що сучасні FPV-дрони становлять велику небезпеку, оскільки здатні виконувати завдання з радіотехнічної та оптоелектронної розвідки. Крім того, ці БПЛА відволікають радіолокаційні засоби і ракетні комплекси під час повітряних атак, а також можуть застосовуватися як боєприпаси, що баражують.

Повідомляють, що противодронний комплекс під час випробувань "підтвердив свої технічні характеристики та високу ефективність".

Розробку "Грози" вели із серпня 2023 року, і вже восени російські військові отримали першу партію для проведення випробувань в умовах бойових дій в Україні.

Тим часом характеристики нового пристрою поки що не розголошують, але профільні російські ресурси зазначають, що комплекс уже проявив себе як ефективний антидроновий засіб.

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