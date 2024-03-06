БпЛА атакували нафтобазу та аеродром у Воронезькій області, — росЗМІ (відео)

За даними медіа, серія вибухів пролунала вранці у кількох районах обласного центру. Джерела стверджують, що засоби ППО нібито перехопили БпЛА, які летіли у бік стратегічних об'єктів.

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У Росії заявили про атаку на аеродром і нафтобазу у Воронезькій області. Про це пише місцеве видання "Вести Воронеж".

За повідомленням ЗМІ вибухи почали лунати близько 7:30 у Воронежі. Їх нібито чули в Комінтернівському та Північному районах. Згодом "Вести" повідомили, що також було гучно в Центральному, Ленінському і Лівобережному районах.

Місцеві жителі теж пишуть про вибухи в місті.

"Шановні воронежці! У небі над містом черговими засобами ППО виявлено та ліквідовано український БпЛА. Наслідки атаки уточнюються. Небезпека атаки безпілотними літальними апаратами зберігається", — проінформував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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Горить резервуар: у Бєлгородській області БПЛА міг атакувати нафтобазу, — соцмережі (відео)

Як пише Baza, безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. За даними видання, БпЛА був збитий засобами ППО за кілька кілометрів від аеродрому.

Ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший — о 7-й ранку, а другий — за годину. Безпілотники також були знищені.

Уламки одного з них впали в резервуар, другий також впав на території нафтобази.

Нагадаємо, що за лютий 2024 року по території Росії було здійснено 309 атак БпЛА. Найбільше постраждала Бєлгородська область, оскільки на неї припало 219 атак безпілотників. Брянська область на другому місці за кількістю атак БпЛА — 35. Курську область РФ атакували 25 разів.

3 березня в Міноборони РФ повідомили про атаку на Крим. Очевидці інформували про вибухи над Феодосією та перекриття Керченського мосту.