"Контактом" по "Релікту": як танкісти РФ посилюють захист Т-90 у польових умовах (фото)

Експерти помітили цікаве рішення російських танкістів, які встановили на верхню лобову деталь танків блоки динамічного захисту різних модифікацій.

Related video

У мережі з'явилися кадри російського основного бойового танка Т-90М "Прорив", який був оснащений цікавим набором захисних елементів. Зокрема, на відео, яке опублікував Btvt.info, можна помітити, що на верхній лобовій деталі танка поверх динамічного захисту "Релікт" розміщені блоки динамічного захисту "Контакт".

У коментарях під відео йдеться, що кадри було знято восени 2023 року, водночас автори публікації зазначили, що це доопрацювання було реалізовано в кустарних умовах.

На публікацію звернули увагу експерти Defense Express. Вони пишуть, що спроба таким чином посилити бронювання Т-90 виглядає як мінімум цікавою. І якщо раніше росіяни встановлювали "Контакт" на зони, які взагалі не були прикриті динамічним захистом, то в цьому випадку йдеться про встановлення двох комплектів одна на іншу.

Модернізований російський танк Т-80БВМ

"Тут важливим є те, що один динамічний захист встановлюється саме на інший, і навіть об'єктивно цікаво, як усе це має працювати", — пишуть оглядачі.

Також експерти зазначили, що російські танкісти нарешті усвідомили неефективність сітки з металевими елементами, яку на підприємствах штатно встановлюють між баштою і корпусом модернізованих танків Т-90, Т-72 і Т-80БВМ. Щоб якось розв'язати цю проблему противник почав чіпляти на неї ті самі контейнери з "Контактом".

Область між вежею і корпусом захищена додатковими модулями "Контакт"

Ба більше, на кадрах танки Т-90 опинилися без звичних уже "мангалів" — металевих екранів, що прикривають верхню проєкцію башти. Однак решітки встановлені на кормі машини в районі моторно-трансмісійного відділу.

Важливо

Залізне решето: у РФ показали понівечений танк Т-90 після удару українського БПЛА (фото)

Зазначимо, що експерти не дали оцінку щодо ефективності такого рішення. Але очевидно, противник по ходу набуття досвіду в бойових діях, намагається знайти нові способи вберегти бойову техніку в ситуації, коли найпередовіші машини є вразливими перед протитанковими засобами українських бійців.

Раніше повідомлялося, що бійці Сил оборони України захопили два унікальні російські танки Т-90М "Прорив" зразка 2022 року. Як розповів речник командування Сил логістики ЗСУ Валерій Шершень, йдеться про так звані "танки-невидимки", які практично не помітні в тепловізорах.