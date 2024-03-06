Україна планує у 2024 році провести контрударні дії, — генерал Павлюк (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, поточне завдання — стабілізувати лінію фронту і провести перегрупування частин, які потрібно відновлювати й додатково укомплектовувати.

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Україна запланувала на 2024 рік контрударні дії, для чого буде відновлено і створено ударні угруповання військ. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, поточне завдання полягає в тому, щоб стабілізувати лінію фронту і провести перегрупування частин, які потрібно відновлювати та додатково укомплектовувати, щоб вивести на полігони.

Він додав, що потрібно створити ударне угруповання і вже в поточному році провести контрударні дії.

Генерал-лейтенант запевняє, що Силам оборони це вдається, і становище стабілізується.

"Залишається ще кілька гарячих напрямків, де противник зосереджує свої максимальні сили: це Авдіївка, напрямок Часового Яру, напрямок Тернів у бік Лиману", — пояснив Павлюк.

Нагадаємо, що льотчик визнав провину у витоку документів США про контрнаступ ЗСУ. За інформацією журналістів, Джек Тейшейра погодився віддати всі наявні в нього документи. Прокурори вимагатимуть призначити покарання — 200 місяців позбавлення волі.

Також повідомлялося, що на Південному напрямку окупанти останнім часом намагаються повернутися на позиції, які займали у Запорізькій області до контрнаступу 2022 року.