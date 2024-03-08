Франція готується до інтенсивної війни з рівним противником у Європі, — Politico (фото)

За даними видання, французькі військові вчаться на помилках ЗСУ та ЗС РФ в Україні. Головний урок полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв.

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Французькі військові активно готуються до сценаріїв високоінтенсивного конфлікту, проводячи унікальні тренування на спеціальних полігонах, які точно відтворюють умови реальних бойових дій у Європі. Про це 8 березня пише американське видання Politico.

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Полковник Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) у Мейлі-ле-Камп на сході Франції заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну на європейський континент,

"Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту з супротивником, який може зрівнятися з ними у вогневій потужності, що є великою зміною для армії, яка провела останні десятиліття в боротьбі з повстанськими кампаніями в таких місцях, як Малі та Афганістан", — ідеться в матеріалі.

У Франції проходять військові навчання Фото: Politico

Як зазначає видання, на полігоні в Мейлі-ле-Камп створено умови, максимально наближені до реальної бойової обстановки. Тут військовослужбовці стикаються з емуляцією артилерійських атак, вибухів і технічних збоїв у зв'язку. Військовий табір, що займає величезну площу, є єдиним у Франції місцем, де різні підрозділи армії можуть проводити спільні навчання.

Тренування охоплюють не лише фізичну підготовку, а й тактичні та психологічні аспекти бойової готовності. Офіцери наголошують на важливості тактики загальновійськового бою, інтеграції різних видів збройних сил і застосування передових технологій, таких як безпілотники.

Солдатам доведеться ухвалювати важливі рішення в умовах обмеженого часу та інформації, відчуваючи екстремальні умови і брак сну. Наприкінці кожного тренування проводиться оцінка солдатів за низкою критеріїв, щоб забезпечити максимальну готовність армії до реальних бойових дій.

У січні очільник французької армії генерал П'єр Шилль заявив, що після десятиліть активних військових операцій в Африці Франція перенаправляє свою увагу на східний фланг Європи. Він наголосив на необхідності забезпечення надійності збройних сил країни. Планується, що до 2027 року французька армія зможе розгорнути одну дивізію, що складається з приблизно 25 000 солдатів, протягом 30 днів.

"Ми не перебуваємо в такій самій ситуації, як Україна, але ми є частиною коаліції, а це тягне за собою зобов'язання", — сказав він. "Поняття довіри в колективній обороні, особливо в НАТО, дуже важливе".

Досвід України

У своїй підготовці до відбиття атак "рівного за вогневою міццю противника", французькі воєначальники враховують також досвід проведення бойових дій в Україні.

Головний урок України, за словами офіцерів CENTAC, полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв і не можуть відтіснити противника назад.

Французи враховують досвід України у своїх навчаннях Фото: Politico

Натомість піхота, бронетехніка, інженери та артилерія, інтегровані з новими технологіями, такими як безпілотники, що передають інформацію до військ і забезпечують забійну силу на полі бою, мають працювати злагоджено, пише видання.

"Війна в Україні підтвердила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб ведення бойових дій", — сказав підполковник Вінсент, начальник відділення координації та управління табору. Його прізвище не розголошується з міркувань безпеки.

На думку французьких військових, і російська армія, і Сили оборони України продемонстрували, що "армії, які не здатні об'єднати танки, артилерію і піхоту, піддаються величезному ризику".

"В Україні танки діють поодинці, а отже, більше не діють узагалі", — каже полковник Аксель Денис.

Французькі військові переконані, що нездатність координувати свої дії — одна з причин, чому ні Україна, ні Росія не змогли пробити добре підготовлену оборону, яка зараз домінує на більш ніж 1000-кілометровій лінії фронту.

"Збройні сили Росії не мають достатньої підготовки та ресурсів для застосування комбінованих озброєнь, — заявила Асоціація армії США. Це змушує Москву покладатися на марнотратні атаки "живої сили", а не на швидкі успіхи".

Як проходить тренування

Навчання в штабі CENTAC починається з напруженої атмосфери. Під час звітів про статус навчання офіцери інформують про те, що противникові вдалося знищити деяку бронетехніку, що означає, що курсанти виконуватимуть завдання з обмеженими ресурсами.

Фінальні навчання тривають 96 годин. Військовослужбовці сплять у середньому лише чотири години на ніч, часто перебуваючи в незручних умовах військових машин. Вони постійно перебувають у русі, періодично стикаючись із симульованими вибухами. Учасники навчання стикаються з радіоелектронною боротьбою, проблемами логістики та хімічними загрозами, і їм доводиться ухвалювати відповідальні рішення, відчуваючи брак сну.

Навчання проходять у жорстких умовах Фото: Politico

Солдати вчаться використовувати карти замість смартфонів і комп'ютерів, щоб бути готовими до ситуацій, коли мережі можуть бути виведені з ладу противником. Підполковник Вінсент підкреслює, що смартфони та соціальні мережі становлять реальну загрозу для солдатів, оскільки противник може використовувати їх для виявлення сигналів і наведення артилерійського вогню на виявлені місця.

Після закінчення тренування солдатів буде оцінено за шкалою від одного до п'яти, причому максимальна оцінка "п'ять" не присвоюється. Як зазначає підполковник Вінсент, навчання проходять відповідно до девізу Французького іноземного легіону, "важка підготовка — легка війна".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі 26 лютого допустив можливість введення військ західних країн в Україну. У разі ухвалення такого рішення ці солдати не братимуть участі в бойових діях.

7 березня президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з лідерами парламентських партій країни розповів про ситуацію на українському фронті й про те, якою він бачить подальшу підтримку Києва. Низка французьких видань із посиланням на присутніх на цьому заході написали про те, що Макрон заявив, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки України з боку Франції.

Після цього колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Макрону через слова про Україну. Він заявив про готовність стерти "червоні лінії для Франції", після заяви Макрона про допомогу Києву.

8 березня французькі ЗМІ писали, що Емманюель Макрон готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва.