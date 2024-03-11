Залили газовим балончиком і заштовхали в бус: в Одесі люди у військовій формі побили чоловіків

Судячи з опублікованих кадрів, одного з чоловіків спершу вдарили в груди, а другому в обличчя виплеснули вміст перцевого балончика, після чого відвезли в невідомому напрямку. Доля другого чоловіка невідома.

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У мережі з'явилося відео, на якому в Одесі люди у військовій формі заляпали газовим балончиком робітника будівельної фірми, а потім посадили в мікроавтобус. Відповідне відео 11 березня публікує місцевий Telegram-канал "Х**вая Одесса".

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Обставини відео невідомі — воно починається зі спілкування двох чоловіків із особами у формі. Після цього один із чоловіків у формі штовхнув цивільного, після короткого спілкування він ударив його в груди. Потім будівельника, який стояв поруч, забризкали газовим балончиком і посадили в бус. Яка доля другого чоловіка — невідомо.

Зазначимо, що в Одеському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, 7 березня в соціальних мережах з'явився ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами напали на групу людей у військовій формі. Повідомлялося, що інцидент стався у віддаленому районі Чернівецької області, недалеко від кордону з Румунією.

Також нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що у Львівській області військові могли побити 4 цивільних. Постраждалих чоловіків затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею. Їх доставили до приміщення військкомату для постановки на військовий облік. Факт потенційної втечі з України під час війни викликав агресію у військових.