Дуда вважає за необхідне збільшення країнами НАТО витрат на оборону до 3% ВВП

Польський президент переконаний, що ніхто не захоче нападати на сильні країни, які здатні захистити власні кордони.

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Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори з главою Білого дому Джо Байденом, під час яких озвучив пропозицію країнам-членам НАТО підвищити мінімальний показник фінансування оборони до 3% від ВВП. Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg.

Зазначається, що Анджей Дуда разом із прем'єр-міністром Дональдом Туском відбудуть до Сполучених Штатів для зустрічі з американським президентом Джо Байденом уже завтра, 12 березня. Варшава має намір посилити східний фланг Північноатлантичного альянсу, враховуючи війну в Україні.

Під час виступу перед зустріччю з керівниками уряду Дуда зазначив, що планує запропонувати ідею щодо підвищення порогу витрат на сферу оборони з 2% до 3%. Президент Польщі переконаний, що ні в кого не буде бажання здійснювати напад на сильне НАТО і сильні держави, які здатні забезпечити захист своїх кордонів.

Ця пропозиція була озвучена після заяви кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа. Зокрема політик стверджує, що в разі його обрання на найвищу державну посаду він заохочуватиме РФ "робити все, що їй хочеться" з країнами, які не виконують взяті на себе зобов'язання щодо витрат на оборону Альянсу.

Дуда й Туск відвідають Вашингтон із нагоди річниці вступу Польщі до НАТО

У Білому домі візит польського політичного керівництва до Вашингтона анонсували ще 15 лютого. Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті американської адміністрації, у президента Польщі Анджея Дуди і прем'єр-міністра Дональда Туска відбудеться зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Зазначається, що лідери двох держав мають намір "підтвердити свою постійну підтримку захисту України від жорстокої загарбницької війни Росії".

Відомо, що завтрашня зустріч у столиці США збігається з 25-ю річницею надання Польщі членства в НАТО й підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу Польщі та Сполучених Штатів.

У лютому видання The Times писало про посилення Польщею власної армії для вірогідного протистояння з Росією. Остаточна мета країни — сформувати збройні сили в 300 тисяч осіб.

9 березня глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже відправили своїх військових в Україну.