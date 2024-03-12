Наздогнати американський B-21: КНР готується представити стратегічний бомбардувальник H-20 (фото)

Керівництво ВПС НВАК заявило, що розробники H-20 не зіткнулися з технічними труднощами, тому літак буде представлений публіці найближчим часом.

Related video

Заступник командувача ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ван Вей заявив, що перший китайський стратегічний бомбардувальник-невидимка Xian H-20 не має технічних труднощів у розробці та скоро буде представлений публіці. Про це 11 березня повідомили в Global Times.

Оглядачі пишуть, що про проєкт нового дальнього бомбардувальника для китайських ВПС вперше було оголошено у 2016 році. Тодішній командувач Повітряних сил НВАК Ма Сяотянь публічно підтвердив розробку літака. Однак відтоді офіційної інформації про бомбардувальник практично не з'являлося, а опубліковані ролики, як виявилося, були створені за допомогою комп'ютерної графіки.

На відео було показано накритий чохлом невідомий літак, а його обриси вказували на те, що він може похизуватися конструкцією літаючого крила, але без будь-яких додаткових подробиць.

Тепер же Ван Вея журналісти запитали, чи не зіткнулися H-20 з технічними труднощами, враховуючи відсутність додаткової інформації з 2016 року.

"Вузьких місць немає, і всі проблеми можуть бути вирішені. Наші наукові дослідники успішно просуваються вперед, у них є всі можливості", — підкреслив воєначальник.

За його словами, літак буде офіційно представлений громадськості найближчим часом, а його введення в експлуатацію та серійне виробництво здійснюватимуться в безпосередній близькості від випробувальних польотів.

Цікаво, що Ван Вей відмовився порівнювати H-20 з американськими аналогами B-21, який уже здійснив перший політ у листопаді 2023 року і запущений у малосерійне виробництво. Незважаючи на те, що США в цій сфері посідають провідні позиції у світі, офіцер заявив, що Китай "не буде конкурувати зі США, а захищатиме тільки власну безпеку".

Американський стелс-бомбардувальник B-21 Фото: ВПС США

Що відомо про проєкт H-20

Нині основним китайським бомбардувальником є літак H-6. Він служить уже кілька десятиліть, однак його здібності стають дедалі менш актуальними. H-6 — це дозвукова платформа середньої дальності, яка не володіє стелс-технологіями. Тому незважаючи на численні оновлення та модернізації, сам літак не може пробити сучасну ППО і покладається на запуск боєприпасів дальньої дії для атаки цілей.

Китайський бомбардувальник H-6

За попередньою інформацією, дальність польоту літака Xian H-20 без дозаправлення має сягати 8,5 тис. км, а бойове навантаження заявлено в межах від 10 до 45 тонн, водночас злітна маса нібито сягатиме до 200 тонн. Про конструкцію літака поки що невідомо, але, імовірно, машина буде створена за схемою "літаюче крило".

Також відкритим залишається питання силової установки. Можливо, китайський літак буде оснащений модернізованою версією турбореактивного двигуна Shenyang WS-10, що був розроблений на базі французько-американського авіадвигуна CFM56 і копіюванням з російського АЛ-31Ф. За іншою версією, Китай замовив у Росії один із варіантів наявного НК-32.

Важливо

Китай уперше продемонстрував пуск ракети з винищувача-невидимки J-20 (відео)

"Після введення в експлуатацію H-20 стане бойовою силою нової якості, послужить потужним стратегічним стримувальним фактором і зробить внесок у забезпечення національного суверенітету", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що у США почали малосерійне виробництво новітніх стелс-бомбардувальників B-21 Raider. У зв'язку з цим китайські експерти напророкували новітньому бомбардувальнику"непередбачені технічні проблеми" через поспіх у виробництві машин.