Повна готовність: Польща може прийняти 300 тисяч солдатів НАТО, — польський Генштаб

Заступник начальника Генштабу польських збройних сил Кароль Димановський заявив, що 300-тисячне угруповання сил Альянсу перебуває в стані підвищеної готовності і здатне адекватно відповісти на агресію.

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Нині в Польщі дислоковано кілька тисяч американських військовослужбовців. Однак їхня кількість може значно зрости — може бути навіть 100 000 бійців. Про це 12 березня заявив заступник начальника Генерального штабу Війська Польського Кароль Димановський в інтерв'ю TVP Info.

"Американські солдати вже давно перебувають у Польщі. Їх кілька тисяч. Вони регулярно тренуються разом із нами. Пам'ятаймо, що Сполучені Штати та інші союзники підтримують нас і в інших галузях: у повітрі, на морі, у космосі та в кібербезпеці", — сказав польський офіцер.

Відповідаючи на запитання, чи можливе збільшення чисельності американських військ у Польщі до 100 тисяч осіб, він сказав, що це реалістичний сценарій.

"Така передумова останніх планів НАТО, які були схвалені на політичному рівні на нещодавньому саміті у Вільнюсі. Досі у складі ударного угруповання НАТО було 40 000 солдатів, тепер їх стало 300 тисяч", — поінформував Димановський.

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За його словами, 300-тисячне угруповання сил Альянсу перебуває в стані підвищеної готовності. Таким чином Польща може прийняти таку кількість військовослужбовців блоку НАТО перед початком військових дій.

"У цьому і полягає суть планів, які спрямовані на стримування. У нас готові різні сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію", — наголосив Димановський.

Раніше повідомлялося, що Варшава підходить до військової присутності в Україні з граничною обережністю. За словами глави Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сев'єри, варіант відправки польських сил на українську територію навіть не розглядається.