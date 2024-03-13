Запізнилися на п'ять років: Пентагон нарешті схвалив масштабне виробництво F-35

Ухвалене рішення означає впевненість Міністерства оборони в характеристиках літака і зрілості виробничої системи виробника Lockheed Martin.

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Пентагон нарешті схвалив повномасштабне виробництво всепогодних багатоцільових бойових літаків-невидимок F-35. Рішення було ухвалено із запізненням, оскільки воно мало бути схвалено ще п'ять років тому. Про це 12 березня повідомила пресслужба Міноборони США.

Незважаючи на те, що літак уже кілька років перебуває на озброєнні у США та інших державах, у Міноборони підписали рішення щодо так званого "етапу С" — це означає, що відомство висловлює впевненість у характеристиках літака та зрілості виробничої системи виробника Lockheed Martin.

Глава Міністерства оборони із закупівель Білл Лаплант у зв'язку з цим заявив, що схвалення оборонним відомством є великим досягненням для всієї програми F-35.

"Це рішення, підтримане моїми колегами в міністерстві, наголошує на тому, що F-35 стабільний і маневрений, і що всі законодавчі та нормативні вимоги було належно враховано",- підкреслив Лаплант.

Він додав, що програма тепер має всі можливості для ефективного виробництва F-35 і постачання наступного покоління літаків для задоволення мінливих потреб американських служб.

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Західні оглядачі зазначають, що хоча вже поставлено понад 990 літаків F-35, програма технічно застрягла на етапі початкових експлуатаційних випробувань і початкового виробництва в низькому темпі.

За іронією долі, пишуть в Air and Space Forces Magazine, схвалення повномасштабних постачань відбулося в той момент, коли постачання F-35 призупинені в очікуванні тестування апаратного і програмного забезпечення Tech Refresh 3, від якого залежить модернізація Block 4. Причому компанія Lockheed Martin зберігає близько 70 готових F-35 до закінчення випробувань, які очікуються до кінця літа, але виробництво триває.

Нагадаємо, стелс-винищувач F-35A офіційно став платформою для ядерного озброєння. Після відповідної оперативної сертифікації літак тепер має можливість нести термоядерну гравітаційну бомбу B61-12.