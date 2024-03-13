Контракт буде укладено: у Чехії назвали терміни поставок боєприпасів в Україну

За словами радника прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаша Пояра, Росія може спробувати зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому партнери намагаються засекретити всі інші деталі.

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Боєприпаси, придбані Чехією за межами Європейського союзу, можуть бути доставлені в Україну вже до червня. Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, передає видання Euractiv.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх в Україну. З червня поставки можуть початися", — заявив він.

Пояр відмовився розкривати джерело боєприпасів, зазначивши, що їхня ініціатива спрямована на пошук амуніції по всьому світу, "там, де вона доступна за розумною ціною і якістю".

Організатори ініціативи прогнозують, що Росія може вдатися до спроб перешкоджати постачанню боєприпасів в Україну, тому вони прагнуть зберегти конфіденційність інших деталей.

Наразі понад 15 країн зобов'язалися виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також союзники за межами Європи, такі як Канада. У той час як Чехія активно виявляє можливі джерела боєприпасів по всьому світу, інші держави надають необхідне фінансування. Крім того, Чехія координує процес доставки на українські військові склади.

Нагадаємо, що 7 березня стало відомо, що Норвегія приєднується до закупівлі 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

Також повідомлялося, що в ЦРУ назвали два сценарії майбутнього для України. Ще у 2024-му році Київ може повернути собі стратегічну ініціативу, також можливі нові Авдіївки.