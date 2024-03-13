"Самі йдіть туди": працівник ТЦК розповів, як українці реагують на повістки (фото)

За словами військового Мирослава Перепічки, більшість чоловіків нормально реагують на вручення повістки, але були й такі, хто зустрічав словами: "а ви там не були". Навіть після пояснень про службу в ЗСУ, яку ніс захисник, люди кажуть: "ти мав там залишитися".

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Військовослужбовець Мирослав Перепічка до осені 2022 року захищав Україну від російської армії, однак через поранення і тривалу реабілітацію почав нести службу в Івано-Франківському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про ставлення цивільних людей до працівників ТЦК і СП боєць розповів "Суспільному".

22-річний військовий — стрілець в роті охорони, а службу в Івано-Франківському ТЦК і СП почав в червні 2023 року. До обов’язків Перепічки входить охорона адміністративних будівель, пошукові заходи та поховання захисників.

Як українці реагують на вручення повісток

Перепічка уточнив, що вручати повістки чоловікам йому доводилося нечасто, таке було лише "кілька разів".

"Я завжди старався культурно, ввічливо представитися, показати військовий квиток, спитатися його дані. Більшість людей нормально ставилися, але, бувало, траплялися й такі люди, що починали "кіпішувати", казали: "А самі йдіть туди, а ви там не були". Стараєшся пояснити, що ти тільки звідти, а до них от не доходить. А деякі говорять: "Чого ти сюди приїхав? Ти мав там залишитися", — розповідає боєць.

Працівник ТЦК розповів, як українці реагують на повістки

За словами захисника, в Telegram-каналах, які інформують про вручення повісток пишуть таке, що "в голові не вкладається".

"Деякі чоловіки пишуть, що треба жінок відправляти воювати, деякі пишуть, що от ми не вийдемо на протест, тому що нас одразу загребуть, нехай жінки виходять. І багато таких повідомлень, коли не можна назвати їх чоловіками", — говорить Перепічка.

Більшість представників ТЦК і СП — військові, які повернулися із фронту

Перепічка наголосив, що в роті охорони Івано-Франківського міського ТЦК та СП 70-80% працівників — військові, які, як і він, повернулися із зони бойових дій.

Крім того, військовий розповів, що його обурює те, коли люди кажуть, що "в ТЦК сидять тільки ті, хто відкупився". За його словами, це "дуже накручений міф".

"У нас більшість хлопців — після бойових, з різних бригад і підрозділів. Тобто багато бійців, які вже побачили достатньо, отримали поранення і не можуть нести службу в зоні бойових дій. Вони вирішили перевестися в ТЦК і служити тут", — запевняє він.

Працівник ТЦК розповів, як українці реагують на повістки Фото: Суспільне

Чи працюють співробітники ТЦК і СП з інших областей у Івано-Франківську

За словами військовослужбовця, буває й таке, що до Івано-Франківська приїжджають на службу співробітники ТЦК і СП з області, наприклад, з "Верховини, Долини, Коломиї". Однак, він стверджує, що людей з інших областей немає.

У "тилових містах" люди мають поважати військових

Як зазначає Перепічка, у тилових містах України люди повинні поважати військовослужбовців та бути толерантними.

"Коли їдеш у громадському транспорті, люди на тебе озираються і дивляться, як не знаю на кого. Я ловлю на собі ці погляди й мені неприємно. До військових люди мають ставитися з повагою, з честю. Тому що багатьох військовослужбовців, які повернулися з передової, трохи дивують і лякають натовпи, рух, життя. Бо там життя — зовсім інше", — каже він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що правоохоронці в Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК поблизу контрольно-пропускного пункту. Спочатку вони наїхали на них авто, а потім били сокирою.