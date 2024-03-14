"Сигнал Китаю": Індія вперше показала ракету Agni-5, яка змінює правила гри (фото)

Ракета може нести кілька ядерних боєголовок. Серію ракет Agni розробила організація DRDO, інженери якої докладають зусиль для стримування двох основних супротивників — Китаю і Пакистану.

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Минулого понеділка, 11 березня, Індія опублікувала перше зображення триступеневої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Agni-5. Про це повідомляє Newsweek.

Перше успішне випробування ракети провела Індійська організація оборонних досліджень і розробок (DRDO). Agni-5 запускали з острова Абдула Калама в штаті Одіша, повідомило міністерство оборони Індії в Instagram.

Нарендра Моді

Нарендра Моді

Ця ракета може нести кілька ядерних боєголовок. Повідомляється, що завдяки цьому випробуванню Індія тепер потрапила до елітного клубу країн. Такими ж можливостями володіють Велика Британія, Франція, Росія і Китай.

Серію ракет Agni розробила організація DRDO, інженери якої докладають зусиль для стримування двох основних супротивників Індії — Китаю і Пакистану. Зазначається, що Agni-5 може нести мікроядерну, мініядерну зброю і навіть велику термоядерну.

Запуск ракети Agni-5

"Пишаюся нашими вченими DRDO, які брали участь у місії "Дів'ястра" ("божественна зброя" в перекладі з гінді), першому випробуванні ракети Angi-5 вітчизняного розроблення з технологією головної частини, що розділяється, з незалежним наведенням (MIRV)", — заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді.

За даними Вашингтонського аналітичного центру стратегічних і міжнародних досліджень, дальність міжконтинентальної балістичної ракети Angi-5 — 5-8 тис. км. Дальність польоту ракети передбачає, що її основна мета — Китай, а не традиційний супротивник Нью-Делі — Пакистан, зазначають журналісти.

Відставний генерал індійської армії Ракеш Шарма нещодавно заявив, що це випробування слугує сигналом Китаю.

За його словами, Китай намагався чинити геополітичний тиск різними способами, створюючи технологічну асиметрію. Розробка власної міжконтинентальної балістичної ракети дає зрозуміти регіону і світу загалом, що Індія володіє достатніми технологічними можливостями.

"Індія — боєздатна країна і може протистояти експансіоністському Китаю", — сказав Шарма.

Нагадаємо, що в Китаї відповіли на попередження Путіна застосувати ядерну зброю.

Раніше повідомлялося, що через конфлікт з Індією Китай захоплює території сусідньої країни.