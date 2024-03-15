Удари по ЗС РФ триватимуть: понад 7600 авто виїхали з Курської та Бєлгородської областей

За даними Легіону "Свобода Росії", величезна кількість росіян скористалися рекомендацією і убезпечили себе від наслідків рейду. Удари по військових об'єктах продовжаться після завершення дії гуманітарного коридору.

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Росіян у Бєлгородській і Курській областях закликали до ранку 15 березня евакуюватися з небезпечних регіонів, де проводяться рейди повстанців. У Telegram-каналі Легіону "Свобода Росії" поділилися результатами гуманітарного коридору, який діяв усю ніч.

За даними командування, станом на 07:00 за московським часом коридором для евакуації вже скористалося більше ніж 7 тисяч цивільних автомобілів, які належать жителям Бєлгорода і Бєлгородської області.

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"Про це стало відомо завдяки відомостям, наданим місцевими, опозиційно налаштованими до путінського режиму, правоохоронцями та силовиками", — йдеться в повідомленні.

З Курська евакуаційним коридором виїхало понад 600 автомобілів. Місцеві жителі продовжують активно залишати свої будинки.

У Легіоні "Свобода Росії" нагадали, що через військову операцію, яку проводять на території двох прикордонних регіонів, місцевим жителям краще тимчасово покинути свої домівки. Це необхідно для того, щоб убезпечити себе і свої сім'ї від наслідків.

"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до повного звільнення регіону від військ путінського режиму", — підсумували в ЛСР.

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Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що російська влада перешкоджає евакуації місцевого населення з Бєлгородської області і це підтвердили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ). За словами речника розвідувального відомства Андрія Юсова, російська влада намагається використовувати мирних жителів як "живий щит".