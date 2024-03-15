Задіяли десантників, зеків та "кадирівців": ЗС РФ захопили опорні пункти в Роботиному, — офіцер

За словами лейтенанта з позивним "Алекс", російські війська прорвалися в район місцевої школи, але Сили оборони провели серію успішних контратак і повернули втрачені позиції.

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В Запорізькій області в Роботиному російські окупанти змогли дещо просунутися, але ненадовго. Населений пункт знову контролюють Сили оборони. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" з посиланням на розповідь бійця 65-ї окремої механізованої бригади.

"За обстановкою: в районі Роботиного після того, як п**ори змогли пробитися в район школи і взяти опорники на південь, ми провели низку контратак. Хочу відзначити роботу нашої арти, на цей момент населений пункт Роботино повністю під контролем Сил Оборони України, опорники на південь також. П**ори задіяли всіх і десантуру і зеків і навіть осло**бів ("кадирівців" — ред), горять вони однаково", — розповів військовий.

Зазначається, що в районі села Вербове Запорізької області окупанти змогли взяти взводний опорний пункт. Зараз там триває бойова робота.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 березня повідомили, що на Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу села Роботине Сили оборони ліквідували майже 300 псковських десантників ЗС РФ. Списки загиблих потрапили в мережу.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ рознесли штурмовиків РФ на гольф-карах під Білогорівкою, які залетіли на їхні позиції на гольф-карах.