Через Фіцо: прем'єр Чехії приховав від союзників деталі надання боєприпасів Україні, — ЗМІ

Петр Фіала, як зазначають журналістів, планував розповісти іншим про реалізацію чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України.

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Під час саміту у Парижі глава уряду Чехії Петр Фіала вирішив не піднімати питання про допомогу Україні, у тому числі про чеську ініціативу щодо пошуку снарядів, дізнавшись про те, що словацький прем'єр Роберт Фіцо також буде брати участь в обговоренні. Про це інформує Aktualne.

Зазначається, що цей саміт скликав президент Франції Емманюель Макрон з метою обміну інформації щодо можливості надання Києву військової допомоги.

Спочатку Макрон повідомив про плани участі у саміті членів приблизно п'ятнадцяти країн, а Фіала мав намір розповісти іншим про реалізацію чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України. Зокрема прем'єр-міністр планував з'ясувати походження та ціну боєприпасів.

Однак згодом стало відомо, що учасниками саміту є двадцять п’ять запрошених країн, включаючи главу уряду Словаччини Роберта Фіцо. Саме тоді він висловив думку, шо російського президента Володимира Путіна "помилково демонізували".

Коли Фіалі стало відомо, що Фіцо буде присутнім за столом переговорів, він змінив мову, з якої прибрали деякі пункти про ініціативу Чехії. У коментарі виданню джерело МЗС Чехії підтвердило цей факт.

Також відомо, що Фіала повідомляв найбільш чутливі речі окремо декільком лідерам. Зокрема керівник уряду Чехії не був зацікавлений у тому, щоб РФ через Роберта Фіцо отримала стратегічну інформацію щодо боєприпасів для України. Окремою підставою для здивування чеської делегації стало запрошення до Парижу Ірландії та Австрії, які займають нейтральну позицію.

12 березня стало відомо, що Чехія додатково знайшла додатково 200 тисяч боєприпасів для України. В цілому країна має згоду закупити за ЗСУ 800 тисяч боєприпасів