ЗС РФ перетворили енергоблок ЗАЕС на спортзал і гараж для техніки, — соцмережі (відео)

На опублікованому відео видно вантажівки з російською символікою війни й іншу важку техніку. Поруч стоять три БТР.

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У мережі з'явилося відео, яке, як стверджується, зняли в одному з корпусів окупованої російськими військами Запорізької АЕС. Про це повідомляється в Telegram-каналі ексрадника глави МВС Антона Геращенка.

Судячи з кадрів, окупанти використовують енергоблок атомної електростанції як спортзал і гараж.

У ролику видно вантажівки з російською символікою війни й іншу важку техніку. Поруч стоять три БТР.

Незалежних підтверджень автентичності опублікованих кадрів немає, як і немає інформації про те, коли їх було зроблено. Колишній радник глави МВС України Антон Геращенко закликав керівництво Міжнародного агентства з атомної енергії, відповідальне за ядерну безпеку, дати належну оцінку.

"Ще раз, на об'єкті із суворим пропускним режимом перебувають сторонні та військова техніка, яка не має жодного стосунку до виробничих процесів на станції", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, чому спецпризначенці не звільнили ЗАЕС. Бійці військової розвідки кілька разів робили спроби взяти ЗАЕС під контроль, і під час невдалих висадок під Енергодаром зазнавали втрат.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, що відбувається на ЗАЕС. За словами гендиректора МАГАТЕ, становище на електростанції "крихке". Уся річ у тому, що закінчується термін експлуатації ядерного палива.