Залучили ZS-88: росіяни проводили психологічні операції під Авдіївкою, — Forbes (відео)

За оцінками журналістів, у полоні у РФ лише 4000 українських військовополонених — порівняно небагато, враховуючи, що під рушницю поставлено мільйон осіб. Видання припускає, що українці готові битися до кінця, відкидаючи пропозиції підняти "білий прапор".

Related video

У середині лютого, коли чотиримісячна битва за Авдіївку сягнула піку, російські війська, які раніше покладалися на коректовані бомби, артилерію і "м'ясні штурми", спробували інший підхід. Про це повідомляє Forbes.

До зруйнованого міста привезли машину для психологічних операцій ЗС-88 з динаміками, для впливу на українські війська, імовірно, зі 110-ї механізованої бригади.

"Опір марний", — звучало з гучномовців ЗС-88 — варіанта колісної бойової машини БТР-80.

Авдіївський гучномовець, мабуть, не спрацював. Росіяни захопили майже 200 українців в Авдіївці та околицях, але не тому, що українці кинули зброю і розмахували білими прапорами.

Техніка з гучномовцем

110-й бригаді не вистачило боєприпасів. Захисники відступили під прикриттям елітної 3-ї штурмової бригади, кількох солдатів захопили росіяни, що наступали, і стратили. Це може допомогти пояснити, чому бійці ЗСУ так вперто ігнорували заклики ЗС-88.

За словами офіцерів ВПС США Френка Гольдштейна і Деніела Якобовіца, успішні психологічні операції, як-от трансляції по радіо та розповсюдження листівок у Кувейті та Іраку в 1991 році, що допомогли переконати приблизно 100 000 іракських солдатів здатися, залежать від гуманних дій команд, які працюють із полоненими, чого не можна сказати про дії росіян, зазначають журналісти.

Цим, можливо, пояснюється, чому в полоні у РФ лише 4000 українських військовополонених — порівняно невелика кількість, враховуючи, що під рушницю поставлено мільйон українців, і сотні тисяч перебувають на передовій.

Україна, зі свого боку, утримує "тисячі" росіян з російських сил на передовій, що налічують приблизно пів мільйона. Їх утримують в установах тюремного типу, куди час від часу пускають репортерів, і де одна з основних скарг — мало солона їжа.

За оцінками Forbes, понад 400 000 росіян і 200 000 українців було вбито або поранено в Україні. Якщо підрахувати кількість полонених, якими обмінялися обидві сторони, вийде, що на кожні 100 втрат припадає приблизно двоє військовополонених.

У Другій світовій понад 130 000 американців стали військовополоненими, приблизно 1,1 млн були вбиті або поранені. Тобто на кожні вісім поранених припадав один військовополонений.

Коли здача в полон означає смерть, солдати, найімовірніше, виберуть бій. Отже, екіпаж ЗС-88 під Авдіївкою, ймовірно, даремно втрачав час і ризикував життям. Сили оборони України вивели з ладу і, судячи з усього, захопили щонайменше один із таких гучномовців.

Нагадаємо, що у Великій Британії розповіли про наслідки й втрати у війні для росіян: додалися 500 тисяч інвалідів.

Також повідомлялося, що після удару по Одесі в лікарні помер ще один співробітник ДСНС.