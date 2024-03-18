"Будуємо нові укріплення": Братчук пояснив ймовірність нападу Росії на Одесу (відео)

Речник Української добровольчої армії відкинув можливість атаки на регіон з боку так званого Придністров'я.

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У Росії зараз немає ресурсів для наступу на Одесу. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Він розповів, що на території Одещини будують нові та вдосконалюють існуючі укріплення. На його думку, російській армії не вистачить ресурсів для нападу на Одесу.

Братчук також відкинув можливість загрози з боку так званого Придністров'я. Він звернув увагу на те, що Росія, якби мала такі плани, то зробила б це ще на початку повномасштабного вторгнення.

"Та званий другий фронт, якби ворог мав можливість, відкрив 24 лютого 2022 року", – повідомив Братчук.

Він прокоментував й створення нових фортифікаційних споруд в області. Зі слів речника УДА, нові фортифікації в області будуються. Ті укріплення, які вже функціонували з 2022 року, удосконалюються.

"Фортифікації будуються. Все це є, воно працює", – пояснив Братчук.

Сергій Братчук вважає, що у в окупантів немає ресурсів, попри те, що мобілізація в РФ триває. З центральних регіонів Росії на війну відправляють менше людей, аніж із національних республік.

Нагадаємо, Україна, як заявив 18 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, змінила битву навколо Криму та витіснила флот Росії, який панував у цій локації понад 200 років. Він зазначив, що за останні шість місяців на морі відбулися значні події. Керівник британського відомства нагадав, що українці змінили битву навколо Криму, потопивши значну частину Чорноморського флоту Росії.