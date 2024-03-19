Втрати зростають: у розвідці Британії розповіли, як Кремль намагається зберегти залишки ЧФ РФ

За інформацією аналітиків, 17 березня міністр ворожого оборонного відомства Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму. Там він обговорив із командуванням способи, як можна убезпечити кораблі від атак.

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Україні вдалося провести десятки успішних операцій у Чорному морі, унаслідок чого росіяни втратили колосальну кількість кораблів. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 19 березня розповіли, що планує з цим вирішувати Кремль.

За даними аналітиків, 17 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту, який розташований у Криму. Пов'язана ця поїздка може бути з ударами та втратами окупантів, що тривають.

"Шойгу отримав оновлену інформацію про операції України та обговорив дії російських військово-морських сил у регіоні. За даними Міністерства оборони РФ, він оголосив про нові заходи щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів і безпілотних надводних апаратів", — ідеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики кажуть, що росіяни приділили особливу увагу проведенню щоденних навчань. Це так звана підготовка до оперативної боротьби з озброєнням, яке загрожує кораблям як удень, так і вночі.

Міністр оборони також вважає, що додаткова великокаліберна зброя на кораблях значно посилить їхній захист. На які судна її збираються найближчим часом встановити — не повідомляється.

"Російський флот, найімовірніше, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для нанесення ударів на відстані, російське Міноборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі", — підсумували в британській розвідці.

У британській розвідці розповіли, як росіяни намагаються зберегти залишки Чорноморського флоту Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 18 березня аналітики з ISW розповіли, що РФ хоче посилити безпеку Чорноморського флоту. Це може бути однією з причин кадрових перестановок. Зазначається, що міністр ворожого оборонного відомства Сергій Шойгу хоче приписати всі заслуги собі, якщо кораблі перестануть страждати від українських ударів. В іншому разі він звинуватить нове командування.