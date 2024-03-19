"Потужна операція": у Сухопутних військах оцінили ефективність рейду російських добровольців

За словами представника Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, російський президент готувався до війни з Північноатлантичним альянсом, але пропустив наступ зовсім з іншого напрямку.

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У минулі два рази російські волонтери здійснювали рейди на територію РФ. Нині вони озброєні важкою бронетехнікою та артилерією. Бійці захопили опорні пункти й утримують їх у Курську та Бєлгородській областях, що свідчить про проведення великомасштабної операції. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, що росіяни намагаються протидіяти їхнім діям, залучаючи авіацію та військові підрозділи, які дислокуються в Бєлгородській і Курській областях.

Військові зазначили, що за два-три тижні до початку операції, яку організовують добровольці в Росії, Володимир Путін утворив два окремі військові округи біля Балтійського узбережжя — Ленінградський і Московський.

Лідер Росії прагнув удосконалити наявні збройні сили і засоби з метою забезпечення більш ефективного зв'язку між різними підрозділами, щоб гарантувати можливість відбиття потенційної загрози з боку країн НАТО.

Президент Росії готувався до можливого конфлікту з НАТО, але не врахував загрозу з іншого напрямку, де до цього проводилися ворожі дії. Саме тому з'явилася ймовірність бойових дій у Курську та Бєлгородській областях. Як свідчить приказка, "Хочеш щось сховати — постав перед очима". Путін настільки яскраво "намалював" сценарій конфлікту з НАТО, що навіть його спецслужби не помітили прихованої загрози, яка розвивала

"Це дуже потужна, цікава і в стратегічному плані прорахована повномасштабна військова операція, яка на даному етапі є вдалою. Вона дійсно обдумана й організована. Цього ніхто не заперечує. Наскільки це для Путіна важливо? У своїх виступах він розповідає, як вони будуть знищувати добровольців, як будуть їх перемагати. Якби він їх не сприймав серйозною загрозою, згадки про них би не було. І під вибори це прекрасний удар по російському самолюбству", — підкреслив Тимочко.

Нагадаємо, що 12 березня російські добровольці прорвали кордон у Курській і Бєлгородській областях. 18 березня начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що бійці РДК продовжуватимуть бойові дії на території РФ і не зупинятимуться.

Цього ж дня у ЗМІ розповіли, що російські добровольці перебувають за кілька кілометрів від ядерного сховища. За інформацією російських джерел, ядерної зброї на об'єкті нібито немає.