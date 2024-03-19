У Житомирі перехожий з кулаками накинувся на працівника ТЦК: поліція знайшла нападника (відео)

Як розповідає військовий, він ішов вулицею і нікого не чіпав. 33-річний чоловік спочатку почав лаятися, а далі намагатися вдарити.

Related video

У Житомирі на вулиці міста чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК. Відео нападу 14 березня виклали у соціальних мережах. Особу нападника встановили. За фактом хуліганських дій стосовно військовослужбовця ТЦК та СП поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами речниці Житомирського районного управління поліції Марини Вітвицької, після оприлюднення відео, де невідомий чоловік штовхає і кидається з кулаками на чоловіка у військовій формі, до поліції із заявоючерез кілька днів після інциденту звернувся військовий.

Важливо

"Ігри у квача" з ТЦК у Львові: у військкоматі пояснили, чому ловили чоловіка (відео)

"Вжитими пошуково-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу причетного до події — ним виявився 33-річний містянин. Нині всі обставини події встановлюють дізнавачі Житомирського районного управління поліції у межах відкритого кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство", — сказала Марина Вітвицька.

За словами військового, 33-річний нападник почав агресивно поводитися лише побачивши людей у військовій формі, які йшли вулицею.

"Я не знаю, що змусило цю людину так до нас поставитись. Ми просто йшли повз і нікого не чіпали, ми навіть там нікого не зупиняли. Ми йшли повз нього, він почав до нас нецензурно висловлюватись. Я зупинився біля нього і звернувся, що мовляв "будь тихіше", на що людина відреагувала ще гірше", — пояснив співробітник ТЦК, потерпілий.

Нагадаємо, що у територіальному центрі комплектування на Закарпатті працівники військкомату побили хлопця, який нібито незаконно збирався перетнути державний кордон. Через знущання той намагався накласти на себе руки.

Раніше українка помстилася чоловікові за зраду і "здала" його працівникам ТЦК. Ті приїхали і "мобілізували" його просто з робочого місця.