Відправка 2 тисяч французьких військових в Україну: Париж спростував російський фейк

У французькому оборонному відомстві заявили, що слова глави російської зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про нібито перекидання військ із Франції в Україну є частиною "масової дезінформації".

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У Міністерстві оборони Франції спростували заяву директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна про те, що Париж нібито готує приблизно 2 тисячі осіб для відправки в Україну. Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці відомства в соціальній мережі X.

"Інформація, передана директором російської зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним, є частиною систематичного використання масової дезінформації, широко використовуваної Росією", — йдеться в публікації.

У французькому оборонному відомстві також закликали до "максимальної пильності", щоб уникнути "використання такого роду маневру".

У Міноборони Франції спростували заяву Наришкіна

Що сказав Наришкін

Нагадаємо, глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін стверджує, що Франція нібито збирається перекинути на територію України приблизно 2 тисячі військових.

"За даними, що надходять у СЗР Росії, контингент для відправки в Україну вже готується", — заявив Наришкін.

Зі свого боку співробітник Міністерства оборони Франції підполковник Вінсент Арбаретьє заявив, що в разі, якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі. На думку представника французького оборонного відомства, в Україну можуть направити 20 тисяч військових і сформувати їх у мобільні бригади.