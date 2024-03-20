У Росії можуть почати масштабну мобілізацію: військовий експерт сказав, коли це станеться

Для проведення мобілізації країна-агресорка має достатньо ресурсів. Полковник запасу ЗСУ Петро Черник наголошує, що згодом тиск на росіян усередині країни повинен зростати.

Related video

Російський президент Володимир Путін після свого "переобрання" може виступити із заявою про початок масштабної мобілізації. Цьому сприятиме тиск на мирних жителів усередині самої РФ через атаки по країні-агресорці. Про це в коментарі "24 Каналу" заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

За його словами, вже зараз потрібно зробити основний висновок останнього тижня роботи в даному напрямку. Мова йде про те, що Україна змогла напрацювати та побудувати систему завдання ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу і, що найголовніше, по нафтовій галузі. І чим більше буде таких ударів, стверджує спеціаліст, тим краще.

Черник визнає, що в Росії все ще є достатній людський ресурс, оскільки протягом всього часу росіяни не відмовлялися йти на забій заради інтересів свого президента.

Важливо

Мобілізація в РФ: Згурець відповів, коли Путін зможе відправити новобранців на фронт (відео)

"Тиск на росіян усередині самої країни неодмінно повинен зростати. Із точки зору військової тактики та стратегії в цьому немає нічого нового. У період Другої світової війни вдалося вивести формулу бомбардувань Німеччини, яку кількість населення потрібно викинути з домівок для початку зламу в Німеччині", — наголосив полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, що 18 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі одного з телеканалів заявив про можливість оголошення в Росії загальної мобілізації після так званих "президентських виборів". Українська сторона вже вивчає потенційні ризики від такого кроку.

До того ж учора, 19 березня, очільник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що з 1 квітня в РФ планують розпочати весняний призов до армії. У Москві планують вручення призовникам електронних повісток.