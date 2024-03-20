"Оптимальний варіант": Романенко назвав умову для ударів ЗСУ далекобійними ракетами по РФ

Ексзаступник начальника Генштабу стверджує, що у всьому світі військове виробництво різних країн пов'язане між собою, а озброєння може вважатися конструктором.

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Для атак по російській території Україна могла б використовувати ракети з іноземними технологіями й компонентами, які пройшли б переукомплектування в самій Україні. Однак це потребує отримання щонайменше західних ракетних навігаційних систем, а також систем точного донаведення. Про це у коментарі Obozrevatel заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

На його думку, такий варіант став би оптимальним, тому що на світовому ринку військове виробництво досить пов'язане між собою. За словами Романенка, озброєння та бойова техніка може вважатися конструктором.

"У деяких краще виходить виробляти системи для наведення, інші можуть похвалитися найкращими трансмісіями, а треті – кращим двигуном. Все це потім збирається в один об'єкт", – підкреслив експерт.

Зокрема, виготовлення снарядів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard відбувалося у Швейцарії.

"Таким чином, в цьому випадку мова йде про мікс декількох виробників із різних країн, проте їх об'єднує лише НАТО і фінансові переваги завдяки такій співпраці", – пояснив Романенко.

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Він додав, що для атак по російському військово-промисловому комплексу українська сторона могла б, наприклад, використати комплекс вітчизняного "Нептуна" та систему наведення із Storm Shadow. Окремо Ігор Романенко нагадав про розташування у Смоленську заводу, де росіяни випускають ракети Х-59.

На думку генерала-лейтенанта, у такому разі Україна могла б послати удар-відповідь по цьому заводу. Однак для цього необхідна хоча б наявність системи наведення, яка складається із навігаційної системи та системи точного донаведення. До того ж для більшого ефекту ракета повинна не просто влучити по території, а уразити будівлю з автоматизованою системою керування/кисневу чи водневу станцію, або інші об'єкти, які є критичними для роботи.

"Якби у нас були саме такі комплектуючі, ми змогли б зібрати "лего", поставити на оболонці Made in Ukraine і ніхто не мав би до нас претензій", – сказав Романенко.

Нагадаємо, що вчора, 19 березня, представник ГУР Андрій Юсов розповів про вплив ударів БПЛА на російські військові об'єкти.

Також Фокус 13 березня писав, по яких російських НПЗ Україна завдала ударів, і чому потрібно продовжувати цю тактику.