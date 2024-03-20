"Зміна позицій може відбуватися": у Силах оборони назвали ситуацію в районі Роботиного "рухливою"

Біля Роботиного російські сили активно вдаються до контрбатарейної боротьби, зокрема застосовують артилерію та дрони.

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Ситуація в районі населеного пункту Роботине динамічна, але це нормальний розвиток бойових подій. Подробиці в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода.Ранок" повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного центру сил оборони півдня.

Вона наголосила на тому, що у регіоні відкрита поверхня, що дає змогу фіксувати будь-які рухи. Протягом однієї доби може відбуватися зміна позицій на декілька метрів, декілька десятків метрів.

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"Це не критично", – пояснила вона.

Вона розповіла, що російські війська не припиняють штурмувати. Ворог й надалі тисне, має кількісну перевагу і використовує знову таки "м’ясні" штурми. Групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції, фактично є створюють основну форму тиску.

Біля Роботиного, як пояснила Гуменюк, російські сили активно використовують контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони. У цьому районі протягом доби було шість штурмів, які українські сили відбили.

Загальна кількість російських військ на цьому напрямку не зростає. Водночас окупаційні підрозділи, з її слів, звідти відправляють на Херсонський напрямок.

Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

На Оріхівському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 20 березня, російські війська шість разів атакували позиції українських військ. Це відбулося в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Окупанти намагаються вибити українські підрозділи на Херсонському напрямку. Активі бої тривають поблизу плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили один марний штурм позицій українських військ.

Нагадаємо, 19 березня солдати розповіли, як звільняли Роботине від російських загарбників. Населений пункт вдалося звільнити тільки до кінця третього місяця контрнаступу.