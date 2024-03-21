Не сигнал Путіну, а конкретні дії: нардеп пояснив рішення Макрона щодо армії Франції в Україні

Французькі військові не будуть воювати в Україні, а будуть займатися питаннями тренування бійців Сил оборони, ППО, розмінування, кібербезпек, розповів Олексій Гончаренко.

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У Франції військові розглядають план президента Емманюеля Макрона щодо присутності французької армії в Україні. Про це "Еспресо" розповів народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Це вже практично розробляється французькими військовими, за участі українських військових і військових тих країн, які можуть стати членами коаліції. Адже Макрон шукає союзників, щоб у цьому були задіяні не лише французи. Попередньо Польща, деякі балтійські та скандинавські країни висловлюють готовність до цього долучитися. Тема вже вийшла зі стадії думок, політичних заяв чи ідей", — повідоми він.

Він зауважив, що під час свого перебування у Франції зараз він просуває український інтерес.

"Це насправді сенсаційна історія. Макрон таки прийняв рішення створити французький військовий контингент, який з'явився на території України, якщо Україна це буде підтримувати", — зазначив він.

Він додав, що французькі військові не будуть воювати в Україні, а будуть на постійній основі займатися питаннями тренування українських військових, ППО, розмінування, кібербезпек.

"Зараз визначаються можливі формати. Є два підходи поки що. Перше, це створення такої певної фактично бази військової, в якій буде французька військова присутність, або це будуть групи французьких військових в різних місцях і на різних напрямках, які будуть виконувати відповідні функції. За це можна тільки подякувати. Це вже не сигнал Путіну, а конкретні дії по зупинці Путіна", — додав він.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі 26 лютого допустив можливість введення західних військ в Україну. В разі ухвалення такого рішення ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

4 березня президент Франції заявив, що найближчим часом не відправить свої війська до України. Очільник держави відкинув можливість ескалації, але наголосив на необхідності дискусії щодо присутності іноземного контингенту в Україні.

Гіпотеза про відправлення бойових наземних військ до України не "поставлена ​​на стіл" сказав 8 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

19 березня повідомлялося, що Франція може перекинути до України 20 тисяч солдатів. На думку представника французького оборонного відомства, їх сформують у мобільні бригади і можуть розмістити вздовж річки Дніпро та вздовж кордону з Білоруссю.