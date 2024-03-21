Реєстрація шлюбу: яку інформацію про чоловіків передають у ТЦК

Чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати до ТЦК інформацію про зміну сімейного стану протягом семи днів після реєстрації шлюбу.

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У Верховній Раді триває розгляд тисячі поправок до другого читання нового закону про мобілізацію, а поки що в Україні продовжують діяти загальні правила призову. Про те, які оновлені дані про зміну сімейного стану має військовозобов'язаний надати до ТЦК, розповідає юристка юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Юристка наголосила, що військовозобов'язаний чоловік, який вирішив одружитися, має надати під час подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу певну інформацію, зокрема й про військову службу.

"Людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості про ставлення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", — пояснює Тернова.

Однак вона зауважила, що це зовсім не означає, що військовозобов'язаного одразу мобілізують.

"Після реєстрації шлюбу одразу ніхто нікого не мобілізує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК", — підкреслює юристка.

Тернова зазначає, що чоловіки призовного віку, військовозобов'язані та резервісти мають самостійно подати інформацію про зміну персональних даних протягом семи днів після настання змін до того ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку.

Водночас юристка акцентувала увагу, що в ситуації судового процесу щодо розірвання шлюбу або стягнення аліментів судові установи не подають цю інформацію до ТЦК.

Крім того, на запитання щодо можливості відстрочки від служби за умови, якщо дружина військовозобов'язаного має І або ІІ групу інвалідності, юристка вказала, що слід бути готовим до відмови, якщо людина з інвалідністю має інших працездатних осіб, які відповідно до закону зобов'язані її утримувати.

"Наприклад, один із варіантів, коли можуть відмовити чоловікові, в якого дружина з інвалідністю, це коли в них є повнолітні діти", — уточнила юристка.

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