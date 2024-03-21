ЗС РФ почали обладнати ФАБи самоліквідаторами: у чому їхня небезпека, — Defense Express

За даними військових оглядачів, встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби може відбуватися паралельно з використанням стандартних контактних детонаторів. Таке нововведення противника становить небезпеку й ускладнює процес знешкодження бомб.

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Російські військові дооснастили фугасні авіабомби, які застосовуються з універсальними модулями планування і корекції, самоліквідаторами або детонаторами відкладеної дії, які підривають боєприпас, якщо він не спрацював після контакту з поверхнею через певний час. Про це пише видання Defense Express.

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Так, український експерт Сергій Бескрестнов попереджає про небезпеку таких самоліквідаторів. Він зазначає, що принаймні один випадок детонації ФАБ-500 з УМПК було зафіксовано близько 15:00, хоча бомба приземлилася о 10:30, тобто минуло понад 5 годин від моменту удару до вибуху.

Оглядачі зазначають, що впровадження механізмів самоліквідації може бути пов'язане з проблемою пологого контакту ФАБів із поверхнею, що іноді не дає змоги їм спрацювати.

"З боку Defense Express зазначимо, що додавання таких механізмів самоліквідації може бути пов'язане з тим, що деколи УМПК, можливо, через пологий контракт із ґрунтом, не вибухають. Водночас усі бомби таких типів мають можливість встановлення двох детонаторів — у носовій і хвостовій частині", — йдеться в матеріалі оглядачів.

На думку видання, це означає, що встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби може відбуватися паралельно з використанням стандартних контактних детонаторів. Таке нововведення противника справді становить небезпеку і ускладнює процес знешкодження таких бомб, зазначають експерти.

"Таймери на вибухівці — тільки в кіно", — додали оглядачі.

Однак варто зазначити, що якість виготовлення УМПК іноді призводить до того, що вони скидаються ще на окупованій території, підкреслили у виданні.

Нагадаємо, 20 травня німецький таблоїд Bild проаналізував кадри із села Козинка (Бєлгородська область, РФ) на кордоні з Україною і дійшов висновку, що саме російська авіація знищує населений пункт, застосовуючи авіабомби ФАБ-500 з винищувачів-бомбардувальників.

Раніше, 10 березня, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Кремль прагне до розгортання масового виробництва поліпшених керованих авіабомб із метою розширення їхнього застосування на всій протяжності фронту в Україні. Експерти зазначають, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN є перетвореною версією некерованих авіабомб ФАБ радянських часів.