"Вдарила ракета": ВМФ РФ випадково підбили свій траулер "Капитан Лобанов", — росЗМІ (відео)

Внаслідок влучення ракети загинули троє членів екіпажу, ще четверо отримали поранення. Влада офіційно повідомила про пожежу на судні і зменшила кількість загиблих.

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Російські військові під час навчань ВМФ випадково підбили рибальський траулер "Капитан Лобанов". Про це повідомляє російське видання "Дощ".

Інцидент стався 19 березня. Внаслідок влучення ракети загинули троє членів екіпажу, ще четверо отримали поранення.

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Ракета, яка потрапила в траулер, була випущена під час навчань Балтійського флоту. Перед інцидентом члени екіпажу траулера збиралися лягти спати, ракета впала на рубку капітана.

Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, на борту траулера сталася пожежа, а причини інциденту поки що невідомі. Крім того, влада повідомляє лише про одного загиблого.

"Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки немає, її просто знесло", — розповіло медіа джерело.

Вцілілих членів екіпажу відправили в госпіталь у місті Піонерськ, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Як повідомляє анонімно свідок, в медзакладі до постраждалих навідалися співробітники ФСБ і наполегливо попросили "не поширювати інформацію про інцидент".

Ще одна ракета, за словами джерела, впала в рибальські сіті поруч із промисловим судном компанії МРТК, яке перебувало неподалік траулера "Капитан Лобанов".

Внаслідок інциденту "Капітан Лобанов" опинився на дні.

Нагадаємо, що атака на корвет "Сергей Котов" була здійснена за допомогою морських безпілотних надводних апаратів Magura V5. Це ті самі морські дрони, які використовувалися під час атаки на російський десантний корабель "Цезарь Куников" 14 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. Екіпаж корабля становить 90 осіб.