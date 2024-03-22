ЗС РФ просунулися до Підстепного на Лівобережжі Дніпра та заявили про захоплення Тоненького, — ISW (карти)

За словами аналітиків, більша частина російських джерел не підтвердила офіційну заяву Міноборони про захоплення Тоненького. Але говорять про просування в цьому районі та поруч на хвилі своїх успіхів біля Орлівки.

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Російські війська нещодавно просунулися на північ від Підстепного (за 4 км від Дніпра) на Лівобережжі Херсонської області, але, імовірно, окупаційному угрупованню це вдалося не за минулу добу, а раніше. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 21 березня.

Повідомляється про позиційні бої на Лівому березі Дніпра, зокрема в районі Кринок. За даними одного з військкорів ЗС РФ, Сили оборони України продовжують діяти в районі дач біля Антонівського мосту (на північ від Олешок). У районі Кринок перебувають підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот).

Підстепне, Лівий берег Дніпра на карті

Кринки на карті

Авдіївка

У Міноборони РФ 21 березня заявили про захоплення Тоненького (на захід від Авдіївки). Більша частина військкорів не підтверджує офіційну заяву російського відомства, натомість каже, що російські війська просунулися в районі Тоненького або поруч, скориставшись своїми успіхами біля Орлівки (на захід від Авдіївки) 21 березня.

За даними одного з військкорів, російські війська контролюють половину Бердичів. В ISW не знайшли підтверджень цьому.

Позиційні бої точаться на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів; на захід від Авдіївки в районі Семенівки й Тоненького, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Нетайлового та Невельського.

Бої на захід від Авдіївки на карті

Запорізька область

21 березня позиційні бої продовжилися в західній частині Запорізької області, але без підтверджених змін. Позиційні бої точилися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового.

Донецьк

21 березня позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але без підтверджених змін на лінії фронту. Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного.

21 березня позиційні бої продовжилися в районі Старомайорського й Урожайного на кордоні Донецько-Запорізької області.

Куп'янськ

21 березня позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Російські й українські джерела повідомляють, що позиційні бої точаться на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на захід від Кремінної в районі Тернів і Ямполівки; на південь від Кремінної в районі Золотарівки та Білогорівки.

Нагадаємо, що російські війська просунулися і в районі Бахмута.

Також повідомлялося, що в ISW пояснили, чи відводять ЗС РФ резерви з фронту в Бєлгородську область.