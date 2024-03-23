"Не залишимо ворогу шансів": український танк знищив позиції росіян (відео)

Українські танкісти на Лиманському напрямку знищили ворога в локації, яка ним же була укріплена.

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Танкісти 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищили російські позиції. У Facebook підрозділу повідомили подробиці.

Бої відбулися на Лиманському напрямку. На відео можна побачити, що українські танкісти ліквідували ворога в локації, яка ним же була укріплена.

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Вистачило 60 хв для знищення: в районі Бахмута бронеколона росіян пішла на прорив (відео)

"Не залишимо ворогу шансів", — йдеться у дописі.

За інформацією Telegram-каналу In Factum, ймовірно, танк Т-64 вів обстріл позицій росіян з близької дистанції в напрямку села Терни. Фахівці визначили місце подій на мапі.

Фото: In Factum

Бої в районі Лиману та на Донеччині – дані Генштабу

Як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 23 березня, українські захисники відбили 7 атак противника. Бої відбулися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне. Російські війська за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ.

В районі Бахмута українські воїни відбили 5 атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка.

Українськими захисниками відбито 10 атак ворога на Авдіївському напрямку. Бої відбулися в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське, Тоненьке та Невельське.

Сили оборони на Новопавлівському напрямку й надалі стримують російські підрозділи в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог застосував авіацію, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, 20 березня російську колону з піхотою гарнізон міста Сіверськ знищив за 60 хвилин. Вони рушили ґрунтовою дорогою. В колоні перебувало 6 одиниць бронетехніки, танки та БМП. Техніку знищили, а піхоту ворога ліквідували.