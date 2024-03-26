У Раді заблокували закон про повторний медогляд обмежено придатних чоловіків

В парламенті зареєстрували одразу два проєкти постанов про скасування закону щодо повторного медогляду для обмежено придатних, без розгляду яких вже прийнятий документ не набере чинності.

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У Верховній Раді зареєстрували одразу дві постанови про скасування закону №10313, який передбачає, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Доки ці проєкти постанов не розгляне Верховна Рада це блокуватиме підписання та набрання чинності ухваленого 21 березня закону. Про це свідчать картки проєктів постанов 10313-П та 10313-П1 на сайті Верховної Ради.

За словами авторки одного з проєкту постанов про скасування закону №10313 лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, порівняльну таблицю, яка містить 231 правку до документа надали лише в день голосування, а тому детально ознайомитися і вивчити зміни, які пропонувались, народні депутати України не мали можливості.

"Такі ухвалені в порушення Регламенту норми вже викликали чималий негативний резонанс в суспільстві. По суті це призведе до того, що чимало реально не придатних для виконання бойових завдань громадяни, які тепер визнані "обмежено придатними", будуть, як у відомому анекдоті, визнані, "за рекомендаціями зверху", "придатними" і відправлені туди, де з них реально й не може бути користі для справи Оборони", — зазначив автор іншого проєкту постанови про скасування нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

Він також наголосив, що частина обмежено придатних, які підуть проходити повторну ВЛК, прогнозовано стануть жертвами корупційних схем, адже навіть з реально непридатних чоловіків будуть намагатися взяти якісь "гонорари" за офіційне визнання такими.

Наразі обидві постанови надані профільному комітету для ознайомлення. Коли саме їх розглянуть невідомо.

Нагадаємо, 21 березня нардепи підтримали в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист". Згідно з документом, військовозобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На отримання нового висновку про придатність або непридатність у них є дев'ять місяців.

Крім того, 25 березня член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що потрібно навести лад та чітко визначити, хто придатний, а хто непридатний до військової служби. І лише після цього ті, хто виявляться придатними, зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах.