"Литвиненко разів у десять сильніший за Данілова": що означають кадрові перестановки в РНБО

26 березня Зеленський зненацька провів важливі кадрові перестановки. Голова держави звільнив секретаря РНБО Олексія Данілова і одразу ж призначив на цю посаду тепер уже ексголову СЗР Олександра Литвиненка. Чим зумовлені і про що говорять ці рокіровки у владній верхівці, з'ясовував Фокус.

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Президент Володимир Зеленський 26 березня підписав кілька достатньо вагомих і далеко непересічних для владної вертикалі кадрових указів. Одним із них чинний господар Банкової звільнив з займаної посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексія Данілова. Іншим призначив на цю посаду до сьогодні голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Зазначимо, що 51-річний Олександр Литвиненко перебував у статусі головного розвідника України, починаючи з липня 2021-го. Натомість 61-річний Олексій Данілов обіймав посаду секретаря Радбезу з 23 липня того ж року.

Слід зауважити, що довго крісло очільника Служби зовнішньої розвідки порожнім не залишилось — президент Зеленський "по гарячих слідах" призначив на цю посаду Олега Іващенка.

Згідно з даними відкритих джерел, у 2021-му людина з аналогічними ПІБ обіймала посаду першого заступника керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО), а у 2019 році першого заступника начальника ГУР МО — заступника начальника Генерального штабу ЗС України з питань розвідки.

Відомо також, що у березні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенанта Олега Іващенка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеню.

Наразі ані Іващенко, ані Литвиненко не коментують свої ключові задачі на нових посадах. Поки що не розповсюджується про свою подальшу кар’єрну долю і екссекретар РНБО Олексій Данілов.

Поряд з тим колишній секретар Радбезу вже підбив підсумок своєї роботи та подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру.

"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботі, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни! Дякую Президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення! Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу", — написав пан Данілов на своєму верифікованому акаунті в Facebook.

Випадковий Данілов та фаховий Литвиненко

Коментуючи для Фокусу перестановки у РНБО, відомий політолог Віктор Небоженко зауважує наступне: "По-перше, Литвиненко довгі роки працював у Раді нацбезпеки та оборони заступником керівника, тому нічого дивного в тому, що він став секретарем Радбезу не має. По-друге, Литвиненко — професійний політолог з досить-таки успішною біографією. До речі, свого часу я працював з ним в Інституті стратегічних досліджень і з часом, новина про його перехід у Службу зовнішньої розвідки стала для мене несподіванкою, якщо не сказати — шоком".

Наголосивши на тому, що нинішнє ж призначення Литвиненка — "достатньо сильний хід Банкової", політолог констатував, що "він разів у десять сильніший за Данілова".

"Олександр Литвиненко, до речі, колись працював в СБУ на посаді заступника начальника відділу аналітичного управління. Де ж іще, запитується, взяти більш вагому фігуру? Варто також зазначити, що Литвиненко є доктором політичних наук і в нього, повірте, просто блискуча дисертація на тему "Інформаційні операції XXI столітті", — каже Віктор Небоженко. На переконання експерта, Олександр Литвиненко був на своєму місці у Зовнішній розвідці, "і, буде на своєму місці також і в Радбезі".

Що ж стосується пана Данілова, то його Віктор Небоженко називає "випадковою людиною" у нинішній владній команді.

"Насправді нічого дивного у відставці Данілова не має — Офіс президента давно шукав йому заміну. До того ж, не слід виносити за дужки той факт, що Данілов перебував у досить гострому, перманентному конфлікті з очільником ОП Андрієм Єрмаком. Думаю, цей фактор зіграв далеко не останню роль. Але, припускаю, що Данілову знайдуть якусь іншу роботу — десь біля Кабміну. Вони його в жодному разі не виженуть на вулицю", — констатує Віктор Небоженко.

"Рука Китаю" довела до перестановок в РНБО

Зі свого боку політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом зауважив, що звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони України є "абсолютно закономірним, логічним і правильним рішенням".

"Претензії до роботи Данілова накопичувалися достатньо давно — ще з періоду до повномасштабного вторгнення. Але, враховуючи той факт, що він — командний гравець, претензії до нього хоч і були, але не критичні. Однак безпосереднім приводом для звільнення, я думаю, стала абсолютно нетерпима ситуація, яка створила серйозні проблеми для нашої дипломатії. Йдеться про те, що в одному із своїх нещодавніх інтерв’ю Олексій Данілов дозволив собі хамські і неприпустимі висловлювання в нецензурній формі проти китайського спецпредставника, який нещодавно був на переговорах в Києві", — зазначає політолог.

На переконання Володимира Фесенка, саме "китайський фактор" став "величезним ударом по титанічним зусиллям президента Зеленського, української дипломатії, які ведуть надзвичайно делікатну форму діалогу з КНР".

"І тут раптом виходить Данілов і своєю заявою відкидає нас дуже далеко назад в роботі залучення Китаю до участі в глобальному саміті миру. З високою долею вірогідності саме це стало причиною звільнення Олексія Данілова", — констатував Володимир Фесенко.

Що ж стосується призначення Олександра Литвиненка, то це, на думку експерта, "дуже правильне рішення, тому що він раніше працював на різних посадах в РНБО і дуже добре знає роботу апарату цієї структури зсередини".

"Переконаний, що професійно Олександр Литвиненко готовий до такого рівня роботи. Він також дуже добре проявив себе на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки і президент, наскільки мені відомо, ставиться до нього з дуже великою повагою. Варто також окремо зазначити його інтелектуальні здібності. Він докторську дисертацію захистив ще на початку 2000-х. Якщо говорити загалом, то у нинішній владі Олександр Литвиненко — один із найпотужніших інтелектуалів. Крім того, він дуже системна людина, тому я вважаю, що це дуже правильне призначення", — підсумував Володимир Фесенко.