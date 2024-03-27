Найбільша афера Міноборони РФ: чому ракета "Циркон" безпорадна проти великих кораблів

Маса бойової осколково-фугасної бойової частини ракети досягає 150 кг, що на порядок менше, ніж у Х-101 або "Кинджал". Експерти стверджують, що з такою боєголовкою ракета не здатна потопити навіть фрегат, не кажучи вже про авіаносець.

Related video

Попередній аналіз уламків російської "гіперзвукової" ракети 3М22 "Циркон" свідчить про аферу, яку провернули розробники з "Тактическое ракетное вооружение" і Міноборони РФ. Як виявилося, творці підігнали ТТХ ракети під вимоги російського оборонного відомства, перетворивши її на безпорадну зброю. Про це 27 березня повідомили в Defense Express.

Таких висновків оглядачі дійшли на основі даних від джерел, які стверджують, що маса осколково-фугасної бойової частини "Циркону" сягає 150 кг, з яких 40 кг — це вибухова речовина. Як для класу протикорабельних ракет зброя має досить малу вагу. А якщо взяти до уваги дальність ракети до 1000 км і оснащення гіперзвуковим двигуном, то виявляється, що це невиправдано дорогий варіант балістичних ракет, який за ефективністю поступається навіть крилатим Х-101 і Х-555, не кажучи вже про Х-47 "Кинджал".

Наприклад "Кинджал" має бойову частину в 500 кг. Боєголовка ракет Х-101, Х-555 і "Калибр" — близько 400 кг, а "Онікса" — 300 кг. З урахуванням того, що маса бойової частини ракети безпосередньо впливає на тип корабля, який вона може потопити, у випадку з "Цирконом" йдеться про корабель водотоннажністю до 5000 тонн.

Таким чином, ракета може загрожувати тільки корветам, а кораблі, вищі за клас фрегат, а тим більше авіаносці з водотоннажністю до 100 000 тонн будуть їй "не по зубах".

Останки бойової частини ракети 3М22 "Циркон"

Чому ж "Циркон" оснастили бойовою частиною з такою низькою масою? Це пояснюється прагненням забезпечити заявлену дальність польоту ракети, яка становить до 1000 км. Зменшення ваги бойової частини стало простим рішенням, щоб досягти цієї мети, навіть коштом зменшення забійної потужності ракети. Отже, "Циркон" не тільки не здатний виконати свої основні завдання, а й став об'єктом найбільшої афери в російському ВПК.

"На тлі того, що "Циркон" однаково провалив своє головне завдання, заради якого і створювався — прорив протиракетної оборони, вже додаткові деталі. Бо сама ця розробка виявилася найбільшою з відомих афер і фальсифікації в російському військово-промисловому комплексі", — підсумували експерти.

Нагадаємо, на думку польського аналітика Максиміліана Дури російським інженерам дійсно вдалося розробити гіперзвуковий реактивний двигун для ракет. Однак на практиці "гіперзвукова зброя" росіян виявилася міфом, оскільки на ударну траєкторію ракета виходить на дозвуковій швидкості, що дає змогу її перехопити.