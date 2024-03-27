"Найстрашніша зброя у світі": ЗСУ дронами знищили російський "Солнцепек" (відео)

За словами журналіста Юрія Бутусова, бійці 63-ї окремої механізованої бригади провели цю операцію на Кремінському напрямку.

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Бійці ЗСУ групою дронів-камікадзе успішно ліквідували російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Він заявив, що на Кремінському напрямку щонайменше трьома дронами-камікадзе 63-ї окремої механізованої бригади українські бійці знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек".

"За даними Oryx, це вже 23-тя підтверджена втрата ТОС, яку російські пропагандисти називають "найстрашнішою зброєю у світі", — підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, що бійці Сил оборони України 9 січня знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" біля Авдіївки Донецької області. Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що станом на сьогодні верифіковано знищення 24 одиниць ТОС-1А. Однак, за непідтвердженими даними, росіяни від початку вторгнення могли втратити 32 вогнеметні системи "Солнцепек".

Також у листопаді бійці ССО ефектно спалили російський "Солнцепек" на лівому березі Дніпра. Важку вогнеметну установку виявили оператори Сил спецоперацій спільно з військовими розвідниками. У відомстві уточнюють, що знищений "Солнцепек" щодня вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі села Кринки.