Працівник ТЦК і СП вимагав від власників авто хабар, щоб машини не відправляли ЗСУ (фото)

Працівник столичного ТЦК і СП вимагав 900 доларів США за постановку автомобілів на військовий облік та не передачу їх до ЗСУ. Його затримали "на гарячому".

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Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Києва вимагав від власників автомобілів $900, щоб за пришвидшеною процедурою поставити авто на військовий облік. У разі відмови погрожував відправити автівки на потреби ЗСУ. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

"Під час зустрічі із підприємцем, правопорушник пообіцяв останньому вплинути на керівництво районного ТЦК, та за прискореною процедурою поставити на облік два позашляховики "Volkswagen", який підприємець мав намір продати. Таку послугу він оцінив у 900 доларів США. У разі не отримання коштів, зловмисник погрожував передати автівки на потреби військових", — йдеться у повідомленні.

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Відповідна "схема" співробітника ТЦК і СП була дієвою, оскільки згідно з нормами чинного законодавства, транспортні засоби, що перебувають у власності підприємств на період дії воєнного стану, можуть бути перереєстровані лише за умови їх перебування на військовому обліку у регіональному ТЦК СП.

Зловмисника затримали під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Затриманння працівника ТЦК і СП Києва під час отримання неправомірної вигоди Затриманння працівника ТЦК і СП, який вимагав гроші за постановку авто на військовий облік

Нагадаємо, 28 березня Служба безпеки України затримала чоловіка, який хотів влаштуватись до Десантно-штурмових військ, щоб встановити довірливі стосунки з командуванням підрозділів та передавати потрібну інформацію кураторам з ГРУ. Для цього посадовець Київської ОВА зробив собі фальшиву "довідку" про те, що він є капеланом однієї з релігійних конфесій.

27 березня правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб.