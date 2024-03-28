Переслідують дві мети: у ЗСУ пояснили, чого хоче досягнути Кремль ракетними ударами (відео)

Перш за все, ворог зацікавлений у завданні максимальної шкоди для нашої країни. До того ж Путіну потрібні переговори на його умовах, аби виграти час і затягнути війну.

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Ракетні удари російської армії по Україні продовжаться. Такі дії спрямовані на досягнення двох цілей. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко.

На його думку, в першу чергу мета ворога – якомога більше нашкодити нашій країні. Водночас президент Росії Володимир Путін зацікавлений у тому, щоб так звані "переговори" відбувалися на умовах, вигідних Кремлю, аби зрештою затягнути війну та відновити власний військовий потенціал.

У зв'язку з цим Тимочко підкреслив, що під час сигналів повітряної тривоги обов'язково необхідно йти в укриття.

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За словами представника ЗСУ, зараз президент країни-агресора хоче просунути "переговори" та показати наявність у нього "сили" та повного "контролю ситуації",, саме тому Україна, як він вважає, нібито повинна погодитись на умови Кремля.

Проте насправді немає сумнівів у тому, що Путіну не потрібен мир. Його головна мета – "заморозити" війну і виграти час для накопичення резервів і сил, щоб потім вдарити з новою силою.

"Є два моменти у цих ракетних ударах і постійному напруженню. В першу чергу, мета атак – якомога більша шкода для нас. Крім того, Путіну потрібно закріпити свій вплив на процеси, які відбуваються на міжнародній арені",– підкреслив він.

На думку Івана Тимочка, Путін хоче скористатися з вигодою для себе з урахуванням тих викликів, які потрібно вирішити Україні, прагне якомога більше зашкодити, аби покращити своє становище, оскільки у РФ зараз чимало проблем.

"Це ми можемо спостерігати після атак по їхніх нафтопереробних станціях. При цьому у них не лише впав експорт бензину, а й тепер вони його ще й купують додатково у Білорусі. Через це Путін зараз намагається грати у ва-банк, щоб не загнати себе у такий глухий кут, з якого йому вже буде неможливо вийти", – додав Тимочко.

Іван Тимочко

Нагадаємо, що сьогодні майор запасу Олексій Гетьман розповів, коли слід чекати наступного масованого удару РФ по Україні, додавши, що поки росіяни обмежуються точковими ударами по Києву.

Також 20 березня президент РФ Володимир Путін пригрозив Україні атаками по цивільній інфраструктурі через обстріли Бєлгородської області.