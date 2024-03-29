Дальність до 2000 км: у Китаї створили екстремально далекобійну зенітну ракету, — ЗМІ

Стверджується, що нова ракета оснащена двоступеневим двигуном з комбінованим циклом RBCC. А для забезпечення ефективності її роботи має бути розгорнуто ціле супутникове угруповання.

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Китайські інженери стверджують, що їм вдалося розробити зенітну ракету класу "земля-повітря" з екстремальною дальністю ураження — понад 2000 км. Команда під керівництвом молодшого наукового співробітника Північно-Західного політехнічного університету Су Хуа заявила, що зброя зможе збивати літаки й бомбардувальники раннього попередження. Про це 28 березня повідомили в South China Morning Post.

Оглядачі пишуть, що армії Китаю була потрібна зброя подібного класу з довжиною не більше 10 метрів і вагою не більш як 4 тонни, для розміщення на мобільних пускових установках. Однак команді нібито вдалося перевершити всі очікування і створити ракету завдовжки 8 метрів і масою 2,5 тонни, і головне — з екстремальною дальністю польоту.

Технічні подробиці зброї поки що не розголошуються. Відомо лише те, що прототип оснащений твердопаливним ракетним двигуном для перших етапів польоту і реактивним двигуном для руху у верхніх шарах атмосфери. Також повідомляється, що конструкція нової ракети нагадує гіперзвуковий апарат Feitian-1, який має аналогічну двоступеневу силову установку з комбінованим циклом RBCC — Rocket-Based Combined Cycle і був успішно випробуваний університетом два роки тому.

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Що стосується принципу дії, то в публікації йдеться про супутникову навігацію. За словами вчених, дані з розвідувальних супутників у режимі реального часу спрямовуватимуть нову ракету, перш ніж вона переключиться на власні датчики на кінцевому етапі польоту і підірве свою боєголовку, коли досягне ефективної дальності ураження.

Не обійшлося і без згадки технології штучного інтелекту, яка допоможе визначати зліт літаків ДРЛВ і бомбардувальників. Технологія інтегрована в супутникову систему A2/AD, яку Китай розвиває, щоб впоратися з потенційними військовими конфліктами в таких гарячих точках, як Тайванська протока і Південнокитайське море.

Китайська ракета Feitian-1

Коментарі експертів

Оглядачі Defense Express зі свого боку зазначили, що перед китайськими інженерами стояло надскладне завдання, оскільки у найвідомішої на сьогодні далекобійної ракети SM-6 дальність ураження досягає 370 км.

Також наголошується, що ракета з такою заявленою дальністю має бути оснащена надзвуковим двигуном, але навіть за швидкості в 5 Махів, вона долатиме 2000 км за 22 хвилини.

"Саме тому наголошується, що головною ціллю таких ракет мають стати не винищувачі, а стратегічні бомбардувальники, повітряні танкери та літаки AEW&C як великі маломаневрові та повільні цілі", — підкреслили експерти.

Американський бомбардувальник B-52 Фото: Відкриті джерела

Але більше запитань у фахівців не до заявленої дальності і навіть не до гіперзвукових можливостей, а до принципу наведення ракети на ціль. Річ у тім, що створення згаданої вище супутникової мережі — це завдання складніше, ніж створення далекобійного перехоплювача. Складність полягає в тому, що така система повинна буде мати стабільне покриття в будь-який проміжок часу, інакше про ефективність такого рішення не може бути й мови.

Тому китайцям доведеться вирішити складніше завдання і розгорнути космічне угруповання, щоб забезпечити можливість застосування таких видів ракет. Однак Пекін цілком може вкладати в такі рішення величезні ресурси, оскільки в потенційному протистоянні США покладатимуться на далекобійні удари та стратегічну авіацію, для яких вкрай необхідні літаки ДРЛО і танкери-заправники.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Китаї вперше показали роботу зенітно-гарматного ракетного комплексу Type 625. Повідомлялося, що установка має 25-мм гармату типу Гатлінга з шістьма стволами і сучасні засоби виявлення.