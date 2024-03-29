Росія вдарила керованими ракетами по Одесі: від падіння уламків постраждала дитина

За інформацією Сил оборони півдня, ворог спрямував удари по Одещині з акваторії Чорного моря. ППО вдалося збити всі цілі противника.

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Вдень 29 березня російські окупанти вдарили по Одесі двома керованими авіаційними ракетами, які вдалося збити, однак не обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Сили оборони півдня.

"Російські війська продовжують ракетний терор південних регіонів. По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував 2 керовані авіаційні ракети", — повідомляють в командуванні.

За інформацією у дописі, силами української протиповітряної оборони було збито обидві цілі. Однак в деяких районах міста зафіксовано падіння уламків.

Як зазначив Кіпер, у результаті ворожої атаки травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано. Наразі всі наслідки уточнюються.

Очільник ОВА закликав жителів Одеси та області оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Зазначимо, про вибухи у Одесі кореспондент Фокусу повідомив близько 14:30.

Нагадаємо, командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації запустили 99 повітряних цілей під час атаки на мирні міста України. Українська протиповітряна оборона знищила 84 такі цілі.

Окрім цього, у пресслужбі "Укренерго" повідомили, що 29 березня під час ворожого обстрілу було пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури, зокрема теплові й гідроелектростанції. Графіки погодинних відключень запровадили в Дніпропетровській і Харківській областях.